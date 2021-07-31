СНБО может вводить временные администрации в облэнерго при угрозе нацбезопасности, – Данилов
Совет нацбезопасности и обороны видит признаки монополии на энергетическом рынке в Украине и готова в случае угрозы национальной безопасности вводить на предприятиях энергоснабжения временные администрации.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания в Краматорске, передает Экономичкская правда.
Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов отметил, что вопрос энергорынка является одним из самых сложных, которые рассматривала СНБО.
"Аппарат Совета национальной безопасности и обороны наблюдает очень опасные тенденции в этой области. Мы видим признаки монополизации на этом рынке. У нас на сегодня есть 8 фамилий, которые не являются ни для кого тайной: господин Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Коломойский, Боголюбов, Левочкин, Бойко и гражданин РФ Воеводин, которые обладают распределительной сетью", – отметил Данилов.
Он заявил, что речь не идет о том, каким образом они получили сети в собственность, а лишь о том, что "в случае угрозы национальной безопасности согласно этому решению мы рассматриваем вопрос введения временных администраций".
Данилов подчеркнул, что речь идет только о ситуации, в которых будет возникать угроза нацбезопасности. Он также добавил, что президент поставил задачу - ни в коем случае не должны повышаться тарифы на электроэнергию для уязвимых слоев населения.
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шоу для зебилов с очередной партией "зеленной благодати"))
по факту, после списания почти 100млрд.грн долгов фирташа, ахметова и и коломойши - зеленский перенес эти долги на население Украины:
Чтобы компенсировать "реструктуризированные " долги тепло- и газо- снабжающим олигархам, у Зеленского решили почти на половину урезать получение субсидий населением.
Пошли массовые пересмотры получаемых субсидий и ужесточение нормативов их получения.