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СНБО может вводить временные администрации в облэнерго при угрозе нацбезопасности, – Данилов

СНБО может вводить временные администрации в облэнерго при угрозе нацбезопасности, – Данилов

Совет нацбезопасности и обороны видит признаки монополии на энергетическом рынке в Украине и готова в случае угрозы национальной безопасности вводить на предприятиях энергоснабжения временные администрации.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания в Краматорске, передает Экономичкская правда.

Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов отметил, что вопрос энергорынка является одним из самых сложных, которые рассматривала СНБО.

"Аппарат Совета национальной безопасности и обороны наблюдает очень опасные тенденции в этой области. Мы видим признаки монополизации на этом рынке. У нас на сегодня есть 8 фамилий, которые не являются ни для кого тайной: господин Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Коломойский, Боголюбов, Левочкин, Бойко и гражданин РФ Воеводин, которые обладают распределительной сетью", – отметил Данилов.

Он заявил, что речь не идет о том, каким образом они получили сети в собственность, а лишь о том, что "в случае угрозы национальной безопасности согласно этому решению мы рассматриваем вопрос введения временных администраций".

Данилов подчеркнул, что речь идет только о ситуации, в которых будет возникать угроза нацбезопасности. Он также добавил, что президент поставил задачу - ни в коем случае не должны повышаться тарифы на электроэнергию для уязвимых слоев населения.

Автор: 

Джерело:  Экономическая правда
РНБО (515) монополія (88) Електрика (1240)


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Топ коментарі
+2
Что то про Фирташа забыли.
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31.07.2021 11:13 Відповісти
+2
Майдан может назначить новую власть, которая возьмет обязательства расстрелять всех олигархов с их коррумпированным госаппаратом! Никаких правил нету в стране, если ее грабят. А все правила чужие по отмене смертной казни и т.п. это только прикрывает их грабеж и безнаказанность. Это страна Украинцев и правила тут будут Украинского народа! Они что, думают, что народ будет тупо смотреть, как они грабят страну и как грабят сам народ и народ молчать будет? Хе, они ошиблись народом! Скоро придет конец всей коррупционной системе и олигархам. Хватит, награбились уже, дальше этого терпеть никто не будет! Будут казни!!!
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31.07.2021 17:41 Відповісти
+1
цей цирк клованів уже набрид,вже викликає тільки рвотні рефлекси
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01.08.2021 10:21 Відповісти
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Что то про Фирташа забыли.
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31.07.2021 11:13 Відповісти
да-да... "временные администрации" в лице юзика, татарова и т.д.))
шоу для зебилов с очередной партией "зеленной благодати"))

по факту, после списания почти 100млрд.грн долгов фирташа, ахметова и и коломойши - зеленский перенес эти долги на население Украины:
Чтобы компенсировать "реструктуризированные " долги тепло- и газо- снабжающим олигархам, у Зеленского решили почти на половину урезать получение субсидий населением.
Пошли массовые пересмотры получаемых субсидий и ужесточение нормативов их получения.
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31.07.2021 11:31 Відповісти
А работать не пробовали по настоящему?
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31.07.2021 14:58 Відповісти
СНБО - консультативно-дорадчий орган у системі державної виконавчої влади при Президенті України, і нічого він робити не може. Але усім насрать на закон, владу і її органи, коли на чолі держави - клоун, а голова СНБО - фельшер.
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31.07.2021 16:33 Відповісти
Майдан может назначить новую власть, которая возьмет обязательства расстрелять всех олигархов с их коррумпированным госаппаратом! Никаких правил нету в стране, если ее грабят. А все правила чужие по отмене смертной казни и т.п. это только прикрывает их грабеж и безнаказанность. Это страна Украинцев и правила тут будут Украинского народа! Они что, думают, что народ будет тупо смотреть, как они грабят страну и как грабят сам народ и народ молчать будет? Хе, они ошиблись народом! Скоро придет конец всей коррупционной системе и олигархам. Хватит, награбились уже, дальше этого терпеть никто не будет! Будут казни!!!
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31.07.2021 17:41 Відповісти
Начинвайю казнитель диванный
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31.07.2021 21:35 Відповісти
вєтєрінар данілов знає толк в елєкрічєствє.
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31.07.2021 20:23 Відповісти
Хозяева частных кампаний явно обарзели и с ними надо бороться, но как совещательный орган при президенте собирается брать под управление частную собственность? Евросуды сразу же станут на сторону "обиженных" и заставят все вернуть, да еще и с компенсацией. Может сначала нужно подготовить законодательную базу, а не принимать смешные законы о деолигархизации. Такое может заявить только выпускник ветеринарного ПТУ.
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01.08.2021 10:15 Відповісти
до евросудов еще дойти надо. сначала пройдя все наши суды. а это несколько лет. как у ходжи насреддина: за 20 лет или подишах умрет, или я , или осел.
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01.08.2021 10:37 Відповісти
цей цирк клованів уже набрид,вже викликає тільки рвотні рефлекси
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01.08.2021 10:21 Відповісти
Дивно, ви забули сюди Порошенко приплести.
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02.08.2021 12:37 Відповісти

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