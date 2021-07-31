СНБО может вводить временные администрации в облэнерго при угрозе нацбезопасности, – Данилов

Совет нацбезопасности и обороны видит признаки монополии на энергетическом рынке в Украине и готова в случае угрозы национальной безопасности вводить на предприятиях энергоснабжения временные администрации.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания в Краматорске, передает Экономичкская правда.

Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов отметил, что вопрос энергорынка является одним из самых сложных, которые рассматривала СНБО.

"Аппарат Совета национальной безопасности и обороны наблюдает очень опасные тенденции в этой области. Мы видим признаки монополизации на этом рынке. У нас на сегодня есть 8 фамилий, которые не являются ни для кого тайной: господин Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Коломойский, Боголюбов, Левочкин, Бойко и гражданин РФ Воеводин, которые обладают распределительной сетью", – отметил Данилов.

Он заявил, что речь не идет о том, каким образом они получили сети в собственность, а лишь о том, что "в случае угрозы национальной безопасности согласно этому решению мы рассматриваем вопрос введения временных администраций".

Данилов подчеркнул, что речь идет только о ситуации, в которых будет возникать угроза нацбезопасности. Он также добавил, что президент поставил задачу - ни в коем случае не должны повышаться тарифы на электроэнергию для уязвимых слоев населения.