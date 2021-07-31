НАПК обнаружило нарушений в декларациях чиновников на 255 миллионов
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило проверки 294 деклараций, из которых в 64-х были обнаружены признаки уголовного или административного правонарушения.
Как сообщает пресс-служба ведомства, общая сумма недостоверных ведомостей в декларациях в денежном выражении составила более 255 млн грн.
Отмечается, что в 52-х декларациях были выявлены признаки административных нарушений. Эти чиновники не упомянули имущества на сумму от 227 тыс. грн до 1,1 млн грн.
В 12 декларациях НАПК обнаружило признаки уголовного правонарушения. В каждой из этих деклараций чиновники не вписали имущества на сумму более 1,1 млн грн.
"НАПК не является правоохранительным органом, следовательно, дальнейшее расследование выявленных Агентством фактов проводят специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции: Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальная полиция Украины и Государственное бюро расследований", – говорится в сообщении.
Соответственно, в связи с обнаруженными признаками уголовных правоонарушений НАПК направит правоохранителям результаты проверок по декларациям следующих лиц:
- Ирина Овчаренко – бывшая первая заместительница главы Национального агентства по вопросам государственной службы;
- Николай Короткевич – судья Верховного суда Украины;
- Михаил Забродский – народный депутат ("Европейская солидарность");
- Максим Пашковский – народный депутат ("Слуга народа");
- Александр Бабиков – бывший первый заместитель директора ГБР;
- Ольга Саладуха – народный депутат ("Слуга народа");
- Денис Радов – бывший замглавы Государственной службы экспортного контроля;
- Анна Колесник – народный депутат ("Слуга народа");
- Алексей Кучер – бывший глава Харьковской областной государственной администрации;
- Тарас Пастух – бывший замглавы Харьковской областной государственной администрации;
- Андрей Буйный – бывший замглавы Запорожской областной государственной администрации;
- Руслан Тихонченко – замглавы Харьковской областной государственной администрации;
Проверка других деклараций продолжается, всего с начала года на проверку взяли 936 деклараций.
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так оно такими мелочаим не занимается.. у него откаты на многие миллиарды долларов.. оплачивать которые будешь лично ты и тебе подобные))
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