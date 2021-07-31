НАПК обнаружило нарушений в декларациях чиновников на 255 миллионов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило проверки 294 деклараций, из которых в 64-х были обнаружены признаки уголовного или административного правонарушения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, общая сумма недостоверных ведомостей в декларациях в денежном выражении составила более 255 млн грн.

Отмечается, что в 52-х декларациях были выявлены признаки административных нарушений. Эти чиновники не упомянули имущества на сумму от 227 тыс. грн до 1,1 млн грн.

В 12 декларациях НАПК обнаружило признаки уголовного правонарушения. В каждой из этих деклараций чиновники не вписали имущества на сумму более 1,1 млн грн.

"НАПК не является правоохранительным органом, следовательно, дальнейшее расследование выявленных Агентством фактов проводят специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции: Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальная полиция Украины и Государственное бюро расследований", – говорится в сообщении.

Соответственно, в связи с обнаруженными признаками уголовных правоонарушений НАПК направит правоохранителям результаты проверок по декларациям следующих лиц:

Ирина Овчаренко – бывшая первая заместительница главы Национального агентства по вопросам государственной службы;

Николай Короткевич – судья Верховного суда Украины;

Михаил Забродский – народный депутат ("Европейская солидарность");

Максим Пашковский – народный депутат ("Слуга народа");

Александр Бабиков – бывший первый заместитель директора ГБР;

Ольга Саладуха – народный депутат ("Слуга народа");

Денис Радов – бывший замглавы Государственной службы экспортного контроля;

Анна Колесник – народный депутат ("Слуга народа");

Алексей Кучер – бывший глава Харьковской областной государственной администрации;

Тарас Пастух – бывший замглавы Харьковской областной государственной администрации;

Андрей Буйный – бывший замглавы Запорожской областной государственной администрации;

Руслан Тихонченко – замглавы Харьковской областной государственной администрации;

Проверка других деклараций продолжается, всего с начала года на проверку взяли 936 деклараций.