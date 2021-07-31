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НАПК обнаружило нарушений в декларациях чиновников на 255 миллионов

НАПК обнаружило нарушений в декларациях чиновников на 255 миллионов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило проверки 294 деклараций, из которых в 64-х были обнаружены признаки уголовного или административного правонарушения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, общая сумма недостоверных ведомостей в декларациях в денежном выражении составила более 255 млн грн.

Отмечается, что в 52-х декларациях были выявлены признаки административных нарушений. Эти чиновники не упомянули имущества на сумму от 227 тыс. грн до 1,1 млн грн.

В 12 декларациях НАПК обнаружило признаки уголовного правонарушения. В каждой из этих деклараций чиновники не вписали имущества на сумму более 1,1 млн грн.

"НАПК не является правоохранительным органом, следовательно, дальнейшее расследование выявленных Агентством фактов проводят специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции: Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальная полиция Украины и Государственное бюро расследований", – говорится в сообщении.

Соответственно, в связи с обнаруженными признаками уголовных правоонарушений НАПК направит правоохранителям результаты проверок по декларациям следующих лиц:

  • Ирина Овчаренко – бывшая первая заместительница главы Национального агентства по вопросам государственной службы;
  • Николай Короткевич – судья Верховного суда Украины;
  • Михаил Забродский – народный депутат ("Европейская солидарность");
  • Максим Пашковский – народный депутат ("Слуга народа");
  • Александр Бабиков – бывший первый заместитель директора ГБР;
  • Ольга Саладуха – народный депутат ("Слуга народа");
  • Денис Радов – бывший замглавы Государственной службы экспортного контроля;
  • Анна Колесник – народный депутат ("Слуга народа");
  • Алексей Кучер – бывший глава Харьковской областной государственной администрации;
  • Тарас Пастух – бывший замглавы Харьковской областной государственной администрации;
  • Андрей Буйный – бывший замглавы Запорожской областной государственной администрации;
  • Руслан Тихонченко – замглавы Харьковской областной государственной администрации;

Проверка других деклараций продолжается, всего с начала года на проверку взяли 936 деклараций.

Автор: 

Джерело:  НАПК
декларація (558) НАЗК (518)


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Посмотрим скольких привлекут к ответственности.Или наградят.
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01.08.2021 08:11 Відповісти
Брехливі і нахабні! Карати!Судити , виганяти і садити !!!Тільки так!
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01.08.2021 10:52 Відповісти
Всього-то 255 млн? А де мільярди?
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01.08.2021 11:01 Відповісти
Посадіть їх к %уям і я на наступних виборах проголосую за Зеленського! (Голосував у першому турі за Безсмертного, а у 2-му не пішов взагалі)
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01.08.2021 20:25 Відповісти
а кто их посадит, своя 100% прокурорша? или тот зеленый урод, за которого ты хочешь пойти голосовать?))
так оно такими мелочаим не занимается.. у него откаты на многие миллиарды долларов.. оплачивать которые будешь лично ты и тебе подобные))
В рядах выгодополучателей Закона 3508-д, предусматривающего списание и реструктуризацию задолженности олигархических структур тепло- и газоснабжения за газ полученный от государства в размере более 100 млрд. гривен, растет обеспокоенность что Зеленский в последний момент может увеличить откат по схеме.
При том называются конкретные цифры - 4,7% вместо оговоренных 2%.
Сегодня к нему с утра на "Объект" заявится целая делегация.
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02.08.2021 09:03 Відповісти
В рядах выгодополучателей Закона 3508-д, предусматривающего списание и реструктуризацию задолженности олигархических структур тепло- и газоснабжения за газ полученный от государства в размере более 100 млрд. гривен, растет обеспокоенность что Зеленский в последний момент может увеличить откат по схеме.
При том называются конкретные цифры - 4,7% вместо оговоренных 2%.
Сегодня к нему с утра на "Объект" заявится целая делегация.
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02.08.2021 09:01 Відповісти
Та заплатять по 850 гр штрафу та і все
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02.08.2021 10:47 Відповісти

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