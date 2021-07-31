Более 2 миллионов украинцев завершили вакцинацию от коронавируса
С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине полную иммунизацию получили 2 000 356 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
На данный момент только одну дозу вакцины получили 3 525 848 человек. Всего было совершено 5 526 204 прививки.
За прошедшие сутки вакцинировали 150 080 украинцев: 88 219 граждан получили первую дозу препарата, 61 861 – вторую дозу.
30 июля работали 873 мобильные бригады, 2 485 пунктов и 255 центров вакцинации.
Джерело: Минздрав
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