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Более 2 миллионов украинцев завершили вакцинацию от коронавируса

Более 2 миллионов украинцев завершили вакцинацию от коронавируса

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине полную иммунизацию получили 2 000 356 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

На данный момент только одну дозу вакцины получили 3 525 848 человек. Всего было совершено 5 526 204 прививки.

За прошедшие сутки вакцинировали 150 080 украинцев: 88 219 граждан получили первую дозу препарата, 61 861 – вторую дозу.

30 июля работали 873 мобильные бригады, 2 485 пунктов и 255 центров вакцинации.

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Джерело:  Минздрав
вакцина (889) МОЗ (1447) коронавірус (3210)


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