Остатки средств на едином казначейском счете упали ниже 10 миллиардов
Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 августа 2021 года составили 9,88 млрд грн, что на 522 млн грн меньше, чем на начало июля.
Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.
Для сравнения, на 1 августа 2020 года на ЕКС находилось 51,69 млрд грн, 1 августа 2019 года – 48,96 млрд грн, 2018 года – 1,99 млрд грн, 1 августа 2017 года – 44,07 млрд грн.
Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете на 1 июля составляли 10,4 млрд грн, что на 12,8 млрд грн меньше, чем на начало июня.
На 1 июня 2021 года остатки средств на ЕКС составляли 23,18, млрд грн, что на 0,11 млрд грн больше, по сравнению с показателем на начало мая.
Топ коментарі
+8 Fransua
показати весь коментар02.08.2021 14:43
+4 Евгений #396372
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+3 амфаш
показати весь коментар02.08.2021 16:18
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на 31.12.2016 - 81.0% от ввп
на 31.12.2017 - 71.8%
на 31.12.2018 - 60.9%
на 31.12.2019 - 50.3%
на 31.12.2020 - 60.8%
Тоесть динамика понятна, при порошенко с 16 года долг уменьшали (а считать его можно только в ввп) - а при зеленском пошла обратная тенденция, госдолг увеличиваеться, если считать в ввп
https://index.minfin.com.ua/economy/foreigndebt/
В структурі державного боргу виокремлюють зовнішній та внутрішній державний борг. Під державним зовнішнім боргом розуміють кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, що залучаються державою на підставі міжнародних договорів України . Також, до зовнішнього державного боргу відносяться облігації зовнішньої державної позики(далі - ОЗДП). Під ОЗДП слід розуміти державні боргові цінні папери, які розміщуються на міжнародних фондових ринках і підтверджують зобов'язання України відшкодувати пред'явникам цих облігацій їх номінальну вартість з виплатою доходу
Внутренний долг перед иностранным инвестором - всё равно внутненнийдолг!
Где ж вы были со своими сенсациями, когда в июне на счетах Госказначейства суммы были в миллионах?