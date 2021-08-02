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Остатки средств на едином казначейском счете упали ниже 10 миллиардов

Остатки средств на едином казначейском счете упали ниже 10 миллиардов

Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 августа 2021 года составили 9,88 млрд грн, что на 522 млн грн меньше, чем на начало июля.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Для сравнения, на 1 августа 2020 года на ЕКС находилось 51,69 млрд грн, 1 августа 2019 года – 48,96 млрд грн, 2018 года – 1,99 млрд грн, 1 августа 2017 года – 44,07 млрд грн.

Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете на 1 июля составляли 10,4 млрд грн, что на 12,8 млрд грн меньше, чем на начало июня.

На 1 июня 2021 года остатки средств на ЕКС составляли 23,18, млрд грн, что на 0,11 млрд грн больше, по сравнению с показателем на начало мая.

Автор: 

Держказначейство (203) Казначейство (215) рахунки (241)


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Топ коментарі
+8
Барыга Порошенко наповнив державне корито грошми, а потім прийшли свині
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02.08.2021 14:43
+4
А вообще интересно, как зелебобы пишут. Уже 2 года клоун имеет полную власть, которой не было даже у якоковича. Но виноват кто угодно. порошенко, население, которое мало налогов платит, но не этот профнепригодный и не смешной клоун.
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02.08.2021 16:03
+3
Покашляй сильнее и вытри гавно с личика. Промой глазки свежей мочой и посмотри на цифры от минфина:
https://index.minfin.com.ua/economy/foreigndebt/
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02.08.2021 16:18
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Барыга Порошенко наповнив державне корито грошми, а потім прийшли свині
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02.08.2021 14:43 Відповісти
Потрібно примусити населення заплатити податки з нерухомості, а то в нас платить податок тільки один з 30 власників нерухомості. А олігархи свою нерухомість взагалі офомрлюють як пансіонати на підприємства!
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02.08.2021 14:48 Відповісти
Ну вот при "барыге" как то хватало и без налога не недвижимость. Я уже молчу про полный дебилизме в голове про оформление как пансионаты на предприятия. Вообще во во всем мире граждане, если владеют предприятием имеют право на него что угодно записать. И у моносброда большинство - могли бы и закон принять, если уж надо, чтобы предприятия так же платили бы налог. А, ну да, тут же олигархи им в конверте зарплату платят, как можно.
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02.08.2021 15:19 Відповісти
порошенко масово продавав ОДВП рекордними обсягами і на ці гроші жив, напродавав до того що борг сягнув 900 млрд грн! Це лохам розповідайте свої казки про порошенка!
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02.08.2021 15:20 Відповісти
Как раз лохи - это то быдло, которое за зеленского голосовало. И именно вот после 19 года начали массово занимать деньги через ОДВП , потому что нормальные кредиты у нормальных инстанций клоуны взять не могли. Это я молчу про соотношение госдолга к ввп, которое с 16 года все время снижалось, пока не пришли клоуны.
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02.08.2021 15:56 Відповісти
після приходу Зеленського зменшилась прибутковість ОДВП з 21% до 6,5% і обсяги викупу ОДВП радикально скоротились, бо пограбування України на ОДВП припинилось!
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02.08.2021 16:16 Відповісти
Ложь - объемы именно увеличились. И про проценты ложь. Хотя я понимаю, зелебобик пишет для дебилов, они никогда ничего не проверяют. А главное - соотношение долга к ввп при порошенко уменьшалось с 16 года, а при зеленском - увеличивается.
на 31.12.2016 - 81.0% от ввп

на 31.12.2017 - 71.8%
на 31.12.2018 - 60.9%
на 31.12.2019 - 50.3%
на 31.12.2020 - 60.8%

Тоесть динамика понятна, при порошенко с 16 года долг уменьшали (а считать его можно только в ввп) - а при зеленском пошла обратная тенденция, госдолг увеличиваеться, если считать в ввп
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02.08.2021 19:43 Відповісти
порошенко в борг не давали бо він крадій, а виплачувати старі кредити приходилось за графіком, тому зовнішній борг скорочувався. А Порошенко випускав ОВДП підтоплені відсотки і сам їх скуповував і отримував надприбутки з України. Ви не відношення куя до забору публікуйте а абсолютні цифри ОДВПв обігу роздрукуйте по рокам і все стане зрозуміло
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02.08.2021 21:05 Відповісти
https://biz.censor.net/user/347491 и как оно живётся в альтернативной реальности?
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03.08.2021 09:34 Відповісти
Це у Вас потрібно спитати, але думаю що Вам куйово.
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03.08.2021 11:58 Відповісти
А, тоесть теперь легенда сменилась? Когда мы видим, что клоун увеличивает в долг, то это типо достижение, а при порошенко долг уменьшался - это потому что ему не давали? Да, похоже бюджеты сокращают у зеленых и совсем дебилом набрали.
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03.08.2021 13:28 Відповісти
Зменшення боргу що у порошенка що у зеленського викликано тим що не дають в борг!
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03.08.2021 13:34 Відповісти
Покашляй сильнее и вытри гавно с личика. Промой глазки свежей мочой и посмотри на цифры от минфина:
https://index.minfin.com.ua/economy/foreigndebt/
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02.08.2021 16:18 Відповісти
Ми говоримо про борги внутрішні, які вже більше 900 млрд. грн. Саме на таку суму в обігу ОДВП!
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02.08.2021 17:12 Відповісти
ОВГЗ, придурок, покупают и внешние инвесторы!
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02.08.2021 18:24 Відповісти
Це все одно внутрішній борг, тому і назва облігації внутрішньої позики!
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03.08.2021 09:23 Відповісти
Ага. Внутренний долг перед иностранными инвесторами. Вот лозунг настоящего БЮТовца!
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03.08.2021 09:40 Відповісти
Ви баран.
В структурі державного боргу виокремлюють зовнішній та внутрішній державний борг. Під державним зовнішнім боргом розуміють кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, що залучаються державою на підставі міжнародних договорів України . Також, до зовнішнього державного боргу відносяться облігації зовнішньої державної позики(далі - ОЗДП). Під ОЗДП слід розуміти державні боргові цінні папери, які розміщуються на міжнародних фондових ринках і підтверджують зобов'язання України відшкодувати пред'явникам цих облігацій їх номінальну вартість з виплатою доходу
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03.08.2021 11:58 Відповісти
Блестящий пример настоящей логики истинного БЮТовца!
Внутренний долг перед иностранным инвестором - всё равно внутненнийдолг!
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03.08.2021 12:04 Відповісти
Я Вам навів визначення зовнішнього боргу, офіційне визначення, там немає внутрішньої позики.
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03.08.2021 12:15 Відповісти
Это название привязано у рынку заимствования (где облигации продаются), а не к резидентности покупателя. А внешний покупатель может купить и на внутреннем рынке.
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03.08.2021 16:28 Відповісти
ОДВП не входять в структуру зовнішнього боргу, купляйте їх хоч в Австралії. Я саме це Вам намагаюсь пояснити! В структуру зовнішнього боргу входять тільки облігації державної зовнішньої позики!
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03.08.2021 16:42 Відповісти
А еще есть в в валюте эти облигации
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02.08.2021 19:43 Відповісти
Це все одно внутрішня позика.
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03.08.2021 11:59 Відповісти
ну так подайте пример для олигархов и начните платить налог
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02.08.2021 16:36 Відповісти
А вообще интересно, как зелебобы пишут. Уже 2 года клоун имеет полную власть, которой не было даже у якоковича. Но виноват кто угодно. порошенко, население, которое мало налогов платит, но не этот профнепригодный и не смешной клоун.
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02.08.2021 16:03 Відповісти
это юзику на раз похавать.. докерувались
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02.08.2021 16:29 Відповісти
Тю.
Где ж вы были со своими сенсациями, когда в июне на счетах Госказначейства суммы были в миллионах?
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03.08.2021 03:11 Відповісти

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