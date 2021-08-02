Остатки средств на едином казначейском счете упали ниже 10 миллиардов

Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 августа 2021 года составили 9,88 млрд грн, что на 522 млн грн меньше, чем на начало июля.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Для сравнения, на 1 августа 2020 года на ЕКС находилось 51,69 млрд грн, 1 августа 2019 года – 48,96 млрд грн, 2018 года – 1,99 млрд грн, 1 августа 2017 года – 44,07 млрд грн.

Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете на 1 июля составляли 10,4 млрд грн, что на 12,8 млрд грн меньше, чем на начало июня.

На 1 июня 2021 года остатки средств на ЕКС составляли 23,18, млрд грн, что на 0,11 млрд грн больше, по сравнению с показателем на начало мая.