"Укрнафта" сменила убытки прибылью в 1,6 миллиарда

ПАО "Укрнафта" в январе-июне 2021 года получила чистую прибыль 1,58 млрд грн против 2,59 млрд грн чистого убытка за аналогичный период 2020 года.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход в первом полугодии возрос в 1,5 раза (на 5,68 млрд грн) – до 15,4 млрд грн, валовая прибыль – в 3,3 раза (на 4,6 млрд грн), до 6,5 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

"Укрнафта" в 2020 году снизила добычу нефти и конденсата на 1% (на 15 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 1,501 млн тонн, газа – на 3% (на 35 млн куб. м) – до 1,127 млрд куб. м, но увеличила производство сжиженного газа –на 4,5% (на 5 тыс. тонн), до 117 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и партнерами, – порядка 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяная и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.