Таможенники оформили 17 тысяч "евроблях" по временной упрощенной процедуре

За полтора месяца со дня вступления в силу законов о временном упрощении налогообложения и таможенного оформления транспортных средств таможенники оформили 17 тыс. авто на "еврономерах".

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни в Telegram.

Отмечается, что в результате этого в госбюджет поступило 600 млн грн.

В частности, в июле лидерами по количеству таких авто стали Закарпатская таможня – 2 797 авто, Киевская – 1 539 авто, Одесская – 1 487, Черновицкая – 1 455 и Львовская таможня – 804 авто.

Как сообщалось, 13 мая президент Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно льготного растаможивания автомобилей на европейских номерах, принятые Верховной Радой 15 апреля.

Согласно новому временному порядку, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не будет превышать о 1 тыс. евро. Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.