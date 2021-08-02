Таможенники оформили 17 тысяч "евроблях" по временной упрощенной процедуре
За полтора месяца со дня вступления в силу законов о временном упрощении налогообложения и таможенного оформления транспортных средств таможенники оформили 17 тыс. авто на "еврономерах".
Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни в Telegram.
Отмечается, что в результате этого в госбюджет поступило 600 млн грн.
В частности, в июле лидерами по количеству таких авто стали Закарпатская таможня – 2 797 авто, Киевская – 1 539 авто, Одесская – 1 487, Черновицкая – 1 455 и Львовская таможня – 804 авто.
Как сообщалось, 13 мая президент Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно льготного растаможивания автомобилей на европейских номерах, принятые Верховной Радой 15 апреля.
Согласно новому временному порядку, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.
Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не будет превышать о 1 тыс. евро. Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.
На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.
Будь ласка, зачекайте...
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