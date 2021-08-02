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Новини Ринок землі
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С начала работы рынка украинцы продали 6 тысяч гектаров земли, – Минагрополитики

С начала работы рынка украинцы продали 6 тысяч гектаров земли, – Минагрополитики

С начала запуска рынка земли 1 июля уже зарегистрировано 3 277 земельных сделок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Кроме того, отмечается, что заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру подали 4 327 нотариусов. Всего заявлений – 4 848, из которых согласованы 4 268, в очереди на рассмотрение – 18, отказ получили – 562.

Отмечается, что общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 5 927 га.

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Джерело:  Минагрополитики
земля (862) Мінагрополітики (1359)


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