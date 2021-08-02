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Цена электроэнергии выросла до нового рекорда после повышения предельных ограничений

Цена электроэнергии выросла до нового рекорда после повышения предельных ограничений

Средневзвешенная цена электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ), который является бенчмарком для всех сегментов рынка, 2 августа достигла 2580 грн/МВт-ч. В последней декаде июля этот показатель колебался в пределах 1500 – 1700 грн/МВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные ГП "Оператор рынка".

Рост цены начался 1 августа, когда индекс РСВ достиг 2120 грн/МВт-ч.

Такой скачок стал следствием решения Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) от 30 июля.

Этим решением были увеличены максимальные ограничения цены (price cap) в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины.

Для ночной зоны (с 23:00 до 07:00) – с 1243,71 до 2000 грн/МВт-ч.

Для дневной зоны (с 07:00 до 23:00) – с 2 655,99 до 4000 грн/МВт-ч.

Это второе повышение максимальных цен за последние два месяца. Ранее НКРЭКУ повышала прайс-кэпы 16 июня.

Ограничения конкуренции и отмены ценовых ограничений систематически добивается ДТЭК Рината Ахметова, а так же государственные предприятия НАЭК Энергоатом (оперирует АЭС) и "Гарантированный покупатель" (продает электроэнергию "зеленой" генерации).

Как сообщал БизнесЦензор, в начале июля ДТЭК с целью шантажа Регулятора организовал кризис на РСВ, отказавшись закупать там электроэнергию для своих потребителей.

В результате, несколько дней средневзвешенная цена РСВ держалась в районе 430 – 670 грн/МВт-ч, что привело к убыткам генерирующих компаний и поставщиков.

електроенергія (4233) ДТЕК (1359) НКРЕКП (1441) Електрика (1240)


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Подивимося яка кінцева ціна на ее буде для бізнесу цього місяця. Бо раніше була 2.5-3 грн
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02.08.2021 16:10 Відповісти
У всякому разі не в сторону зменшення. Можна чекати збільшення цін на товари і послуги.
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03.08.2021 07:25 Відповісти

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