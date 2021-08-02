Цена электроэнергии выросла до нового рекорда после повышения предельных ограничений

Средневзвешенная цена электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ), который является бенчмарком для всех сегментов рынка, 2 августа достигла 2580 грн/МВт-ч. В последней декаде июля этот показатель колебался в пределах 1500 – 1700 грн/МВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные ГП "Оператор рынка".

Рост цены начался 1 августа, когда индекс РСВ достиг 2120 грн/МВт-ч.

Такой скачок стал следствием решения Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) от 30 июля.

Этим решением были увеличены максимальные ограничения цены (price cap) в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины.

Для ночной зоны (с 23:00 до 07:00) – с 1243,71 до 2000 грн/МВт-ч.

Для дневной зоны (с 07:00 до 23:00) – с 2 655,99 до 4000 грн/МВт-ч.

Это второе повышение максимальных цен за последние два месяца. Ранее НКРЭКУ повышала прайс-кэпы 16 июня.

Ограничения конкуренции и отмены ценовых ограничений систематически добивается ДТЭК Рината Ахметова, а так же государственные предприятия НАЭК Энергоатом (оперирует АЭС) и "Гарантированный покупатель" (продает электроэнергию "зеленой" генерации).

Как сообщал БизнесЦензор, в начале июля ДТЭК с целью шантажа Регулятора организовал кризис на РСВ, отказавшись закупать там электроэнергию для своих потребителей.

В результате, несколько дней средневзвешенная цена РСВ держалась в районе 430 – 670 грн/МВт-ч, что привело к убыткам генерирующих компаний и поставщиков.