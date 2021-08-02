Запасы газа в хранилищах уже достигли необходимого минимума для отопительного сезона

По состоянию на 1 августа, за два с половиной месяца до старта отопительного сезона, запасы газа в подземных газовых хранилищах Украины (ПГХ) составляют 17 млрд кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Таким образом, НАК "Нафтогаз Украины" досрочно выполнила план правительства, которое своим распоряжением от 9 июня 2021 № 586-р обязал обеспечить на середину октября запасы природного газа в подземных хранилищах страны в объеме не менее 17 млрд куб. м", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на начало августа в украинских газохранилищах в режиме "таможенный склад" находится 3,9 млрд кубометров газа, который принадлежит иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.

"Мы рассчитываем, что при нормальных условиях функционирования рынка частные компании будут реализовывать объемы газа, которые они хранят в подземных хранилищах, в Украине, а не вывозить за границу. Со своей стороны компания продолжает импортировать газ и закачивать его в хранилища. По нашему внутреннему плану, объемы должны быть еще больше", –прокомментировал глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Напомним, оператором сети газохранилищ Украины является АО "Укртрансгаз", которое входит в структуру корпоративного управления НАК "Нафтогаз Украины". Отечественная сеть подземных хранилищ газа объединяет 12 объектов общей вместимостью 31 млрд куб. м.

Ранее глава АО "Укртрансгаз" Сергей Перелома спрогнозировал, что пиковая нагрузка по закачке в хранилища в этом году придется на август-сентябрь.