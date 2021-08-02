"Донбассэнерго" нардепа Ефимова увеличило убыток в 10 раз

Энергогенерирующая компания ПАО "Донбассэнерго" в январе-июне 2021 года увеличила чистый убыток в 9,6 раза (на 202,52 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 226,08 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход за отчетный период упал в 2,7 раза (на 1,91 млрд грн) – до 1,15 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Валовой убыток компании за первое полугодие 2021 года составил 386,09 млн грн против валовой прибыли 230,59 млн грн в январе-июне 2020 года.

Столь значительно падение дохода в основном связано с трехмесячными аварийными ремонтами седьмого блока Славянской ТЭС (с 17 января по 18 апреля и с 22 апреля по 12 мая).

Производство электроэнергии Славянской ТЭС за первое полугодие составило 563,1 млн кВт-ч, что составило 46,2% плана по выработке.

Как сообщалось, в начале июля оператор энергосистемы Украины – НЭК "Укрэнерго" – присвоило статус "дефолтный" ПАО "Донбассэнерго" из-за наличия задолженности. В компании называли причиной этого то, что себестоимость производства электроэнергии тепловой генерацией составляет около 1600 грн за МВт-ч, тогда как цена на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в мае составила 930 грн за МВт-ч, в июне – 1362 грн.

ПАО "Донбассэнерго" в 2020 году получило чистую прибыль в размере 29,09 млн грн против 67 млн грн чистого убытка в 2019 году. ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. В настоящее время контроль над компанией принадлежит нардепу Максиму Ефимову (группа "Доверие").