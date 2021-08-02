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Прокуратура открыла дело после взрыва на новой шахте Ахметова

Прокуратура открыла дело после взрыва на новой шахте Ахметова

Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту взрыва на шахтоуправлении "Покровское", в результате которого один человек погиб, еще девять пострадали.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, дело открыто по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности во время проведения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели человека и другим тяжким последствиям).

"Досудебным расследованием установлено, что 31 июля 2021 года, в 5:12, на предприятии ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" во время выполнения буровзрывных работ на горизонте 815 метров произошел взрыв метана, в результате чего пострадали 10 горняков. Пострадавшие с ожогами различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение КНП "Покровская клиническая больница интенсивного лечения", – сказано в сообщении прокуратуры.

"В настоящее время один сотрудник предприятия умер, еще девять находятся в тяжелом состоянии", – отмечается в сообщении.

Проводятся первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств и свидетелей происшествия.

В свою очередь группа "Метинвест" ранее сообщила, что 31 июля ранним утром на шахтоуправлении "Покровское" произошел взрыв. Среди пострадавших – четыре работника шахтоуправления и шестеро работников подрядной организации. Скончавшийся от полученных травм горняк был сотрудником подрядной организации.

В компании уточнили, что в Покровской клинической больнице интенсивного лечения находятся трое пострадавших с легкой степенью телесных повреждений – все работники шахтоуправления "Покровское". Шесть горняков (один – работник шахтоуправления "Покровское", пять – работники подрядной организации) находятся в ожоговом отделении Краматорской городской больницы №3. Один сотрудник подрядной организации от полученных травм скончался в Покровской клинической больнице интенсивного лечения.

На предприятии создана внутренняя комиссия и параллельно будет работать государственная комиссия, которые будут расследовать обстоятельства и причины произошедшего.

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Как сообщалось, 1 октября 2020 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение материнской компании металлургического холдинга "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского – нидерландской Metinvest B.V. – на приобретение контроля над девятью предприятиями, входившими ранее в группу "Донецксталь" Виктора Нусенкиса, в том числе и ШУ "Покровское"

Официально "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского в 2018 году приобрел 24,99% акций Шахтоуправления "Покровское" Виктора Нусенкиса за $190 млн. При этом "Метинвест" получил опцион на приобретение оставшихся 75,01%.

Эти 75,01% акций через компанию ICH распределены между киприскими Altana Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) и виргинской Treimur Investments Limited (24,99%), которые также стали совладельцами ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод".

На Altana, Мisandaiko и Мastinto также был оформлен ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ), получить разрешение АМКУ на его покупку "Метинвест" пытался несколько лет.

В июле 2021 года Metinvest B.V. увеличила прямое участие в ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" до 31,94%, тогда как кипрская Misandyco Holdings LTD вышла из состава акционеров.

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Ахметов Рінат (1609) прокуратура (360) шахта (393) шахтарі (290)


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