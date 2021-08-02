Прокуратура открыла дело после взрыва на новой шахте Ахметова

Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту взрыва на шахтоуправлении "Покровское", в результате которого один человек погиб, еще девять пострадали.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, дело открыто по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности во время проведения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели человека и другим тяжким последствиям).

"Досудебным расследованием установлено, что 31 июля 2021 года, в 5:12, на предприятии ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" во время выполнения буровзрывных работ на горизонте 815 метров произошел взрыв метана, в результате чего пострадали 10 горняков. Пострадавшие с ожогами различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение КНП "Покровская клиническая больница интенсивного лечения", – сказано в сообщении прокуратуры.

"В настоящее время один сотрудник предприятия умер, еще девять находятся в тяжелом состоянии", – отмечается в сообщении.

Проводятся первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств и свидетелей происшествия.

В свою очередь группа "Метинвест" ранее сообщила, что 31 июля ранним утром на шахтоуправлении "Покровское" произошел взрыв. Среди пострадавших – четыре работника шахтоуправления и шестеро работников подрядной организации. Скончавшийся от полученных травм горняк был сотрудником подрядной организации.

В компании уточнили, что в Покровской клинической больнице интенсивного лечения находятся трое пострадавших с легкой степенью телесных повреждений – все работники шахтоуправления "Покровское". Шесть горняков (один – работник шахтоуправления "Покровское", пять – работники подрядной организации) находятся в ожоговом отделении Краматорской городской больницы №3. Один сотрудник подрядной организации от полученных травм скончался в Покровской клинической больнице интенсивного лечения.

На предприятии создана внутренняя комиссия и параллельно будет работать государственная комиссия, которые будут расследовать обстоятельства и причины произошедшего.

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Как сообщалось, 1 октября 2020 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение материнской компании металлургического холдинга "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского – нидерландской Metinvest B.V. – на приобретение контроля над девятью предприятиями, входившими ранее в группу "Донецксталь" Виктора Нусенкиса, в том числе и ШУ "Покровское"

Официально "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского в 2018 году приобрел 24,99% акций Шахтоуправления "Покровское" Виктора Нусенкиса за $190 млн. При этом "Метинвест" получил опцион на приобретение оставшихся 75,01%.

Эти 75,01% акций через компанию ICH распределены между киприскими Altana Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) и виргинской Treimur Investments Limited (24,99%), которые также стали совладельцами ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод".

На Altana, Мisandaiko и Мastinto также был оформлен ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ), получить разрешение АМКУ на его покупку "Метинвест" пытался несколько лет.

В июле 2021 года Metinvest B.V. увеличила прямое участие в ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" до 31,94%, тогда как кипрская Misandyco Holdings LTD вышла из состава акционеров.