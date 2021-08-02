Украинская "дочка" российского "Сбербанка" увеличила прибыль за полгода в 83 раза

АО "Сбербанк" по итогам первого полугодия 2021 года декларирует прибыль 2,1 млрд грн, что более чем в 83 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (25,2 млн грн).

Об этом сообщает Finbalance.

При этом доход банка от расформирования резервов под кредитные убытки составил 2,03 млрд грн, тогда как за январь-июня 2020 года соответствующие расходы составили 294,9 млн грн.

Активы банка за полгода выросли до 31,4 млрд грн (с 29,92 млрд грн на начало года).

Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 июля 2021 года – 101,53% (требование НБУ – не менее 10%).

Напомним, "Сбербанк" безуспешно пытается продать дочерний банк в Украине после начала российской агрессии и введения украинскими властями санкций против российских госбанков. Ранее Национальный банк Украины не согласовал нескольких потенциальных покупателей актива.

"Сбербанк" (ранее – дочерний банк "Сбербанка России", до этого – банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является "Сбербанк России".