"Укргидроэнерго" увеличило прибыль за полгода в 5 раз

ЧАО "Укргидроэнерго" в январе-июне 2021 года получило 6,22 млрд грн чистой прибыли, что на 4,87 млрд грн или в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,34 млрд грн).

Как свидетельствует промежуточная сокращенная финансовая отчетность компании за первое полугодие, чистый доход компании увеличился в 1,6 раза по сравнении с январем-июнем 2020 года – до 9,85 млрд грн, валовая прибыль – в 2,1 раза, до 7,88 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

В свою очередь, на фоне увеличения чистого дохода "Укргидроэнерго" снизило себестоимость реализованной продукции в первом полугодии 2021 года на 11,3% – до 1,99 млрд грн.

Несмотря на положительную динамику финансовых показателей ЧАО в первом полугодии 2021 года, компания, в то же время, не исключает их возможного ухудшения в ближайшей перспективе.

"Хотя управленческий персонал общества считает, что он принимает надлежащие меры в поддержку стабильной деятельности общества, дальнейшая нестабильность условий осуществления деятельности может оказать негативное влияние на результаты деятельности и финансовое состояние общества, характер и последствия которого на текущий момент определить невозможно", – говорится в отчете.

Как сообщалось, ЧАО "Укргидроэнерго" в 2020 году увеличило чистую прибыль на 914,3 млн грн по сравнению с 2019 годом – до 4,13 млрд грн.

Чистый доход "Укргидроэнерго" за прошлый год возрос в 1,6 раза (на 4,9 млрд грн) – до 13,15 млрд грн, валовая прибыль – вдвое (на 4,15 млрд грн), до 8,3 млрд грн.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5849 МВт.

Напомним, 100% ПАО "Укргидроэнерго" принадлежит государству, с 2011 года предприятие возглавляет Игорь Сирота.