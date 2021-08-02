"Укртелеком" Ахметова сдал в аренду 500 тысяч квадратных метров недвижимости

АО "Укртелеком", помещения которого высвобождаются в процессе модернизации и не используются в производственной деятельности, сдает в аренду более 500 тыс. квадратных метров. Коммерческая недвижимость оператора доступна для аренды во всех регионах Украины, а расположена она обычно в центральных частях населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении компании.

В целом из 506 тыс. квадратных метров недвижимости свыше 200 тыс. квадратных метров арендаторы используют для офисов, больше 100 тыс. - для торговых помещений, почти столько же - площади под склады. А в некоторых областях, например, в Харьковской, Днепропетровской и Львовской, помещения часто арендуют для производственных целей.

Всего по Украине для производства "Укртелеком Недвижимость" предоставляет в аренду 45 тыс. квадратных метров. За 6 лет работы по эффективному использованию недвижимости оператора услугами "Укртелеком Недвижимость" воспользовались более 4 тыс. предпринимателей страны. Помещения высвобождаются в процессе перехода на современные цифровые технологии, арендуются для различных нужд, в том числе и для обустройства кафе (Бровары), сети спортивных залов (Киев), швейных цехов (Одесса), коворкингвв (Киев) и других целей. По состоянию на конец июля "Укртелеком Недвижимость" предлагает клиентам еще более 4500 адресов по всей стране, а это более 800 тыс. квадратных метров коммерческой недвижимости.

Арендатором может стать каждый желающий.

Что касается стоимости аренды, то она рыночная и устанавливается по результатам торгов, происходящих через систему ProZorro. Стоит отметить, что компания предлагает арендаторам гибкие условия, в частности предоставление "арендных каникул", на время, пока продолжаются необходимые ремонтные работы, и системы скидок, где учитывают различные факторы.

Ранее сообщалось, что общий доход "Укртелекома" в первом полугодии 2021 года составил 3,4 млрд грн (на более 10% больше, чем было за аналогичный период 2020 года), доход от интернета превысил 1 млрд грн (+7,4%).

Напомним, в июне 2017 года суд Лондона по иску Raga Establishment обязал СКМ доплатить $760 млн плюс проценты за покупку "Укртелекома" и отклонил встречные претензии компании Рината Ахметова о расторжении договора о покупке телеком-оператора. Согласно материалам судебного разбирательства, к сделке по приватизации госкомпании были причастны Виктор Янукович, бывший глава СБУ Валерий Хорошковский, Сергей Арбузов и Дмитрий Фирташ.

В октябре 2019 года компания "СКМ" Рината Ахметова по решению суда Лондона урегулировала спор с Raga Establishment Ltd в рамках мирового соглашения по делу "Укртелекома". В СКМ не опроверги выплату более $700 млн по решению суда, отказавшись уточнить детали.