Минэкономики аннулировало лицензии трех компаний по трудоустройству за рубежом

Министерство экономики с начала 2021 года аннулировало лицензии трех компаний-посредников по трудоустройству украинцев за рубежом из-за нарушений лицензионных условий.

В частности, 2 августа была аннулирована лицензия ООО "Воркхаб", выданная в 2018 году, сообщает пресс-служба министерства.

Основанием для аннулирования лицензии стали итоги внеплановой проверки компании, проведенной на основании много численных жалоб граждан.

Так, по данным министерства, из-за действий "Воркхаб" были обмануты и понесли финансовые и моральные убытки около 200 граждан Украины.

В частности, в результате проверки стало известно, что ООО "Воркхаб" был заключен договор с иностранным работодателем, но об этом факте не было сообщено органу лицензирования. Также компания взымала плату за предоставление услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом до подписания акта оказанных услуг что, в свою очередь, является нарушением Лицензионных условий.

Кроме того, ранее в 2021 году Минэкономики по итогам проведения плановых проверок были аннулированы лицензии еще двух недобросовестных посредников по трудоустройству за рубежом – ООО "Работа в Европе" и ООО "Инсайт Ворк".

В то же время в течение 2021 года министерство рассмотрело 161 заявление субъектов хозяйствования о получении лицензии по посредничеству в трудоустройстве за рубежом.

По результатам рассмотрения заявлений и документов были приняты решения выдаче 86 лицензий, об аннулировании 16 лицензий, о приостановке действия 10 лицензий и о возобновлении действия 5 лицензий.