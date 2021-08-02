Три лоукостера в августе откроют рейсы между Украиной и Испанией

Сразу три лоукостера планируют открыть рейсы между Испанией и Украиной в августе 2021 года.

Об этом свидетельствует проведенный avianews.com анализ расписания.

Испанская бюджетная авиакомпания Vueling внесла в график маршрут Киев-Барселона. Она планирует выполнять полеты раз в неделю по суботам.

Поскольку низкие тарифы уже распроданы, самый дешевый перелет на август в обе стороны сейчас стоит 390 евро и включает перевозку только ручной клади. Билет с багажом обойдется в 466 евро туда-обратно.

Новый украинский лоукостер Bees Airlines, который начал полеты в марте 2021 года, в августе хочет запустить прямые рейсы из Киева в город Аликанте на берегу Средиземного моря.

Заявленная частота полетов составляет два раза в неделю по понедельникам и пятницам, а минимальная цена авиабилетов - от 4 000 грн в обе стороны только с ручной кладью и от 5 400 грн - с багажом.

Наиболее масштабную полетную программу в Испанию анонсировала другая украинская авиакомпания SkyUp. Она хочет запустить рейсы из Киева в Барселону, Аликанте и на Тенерифе.

Рейсы Киев-Тенерифе могут стартовать уже с 20 августа с частотой один раз в неделю по пятницам. Авиабилеты при полете в сентябре продаются по цене от 11 400 грн в обе стороны только с ручной кладью и от 13 600 грн - при выборе тарифа с багажом.

Первый вылет из Киева в Барселону SkyUp хочет совершить 21 августа. Лоукостер будет обслуживать линию по средам и субботам. Авиабилеты на сентябрь стоят от 6 000 грн в обе стороны при выборе тарифа только с ручной кладью и от 7 600 грн с учетом перевозки багажа.

На линию Киев-Аликате SkyUp может выйти 22 августа с перелетами по четвергам и воскресеньям. Билеты в обе стороны на сентябрь стоят от 5 500 грн только с ручной кладью и от 7 100 грн - если выбрать тариф с багажом.

Отмечается, что припокупке билетов нужно учитывать, что авиакомпания может перенести старт полетов или совсем отменить их. Например, Vueling изначально планировал полететь в Украину в июле, но потом перенес рейсы на месяц.

В случае, если авиакомпания отменила рейс не менее чем за две недели до вылета, то пассажир может рассчитывать только на возврат средств. Поэтому не стоит бронировать гостиницу или аренду автомобиля по тарифам, которые не предусматривают возможность отмены заказа.