Одесский облсовет взял кредит на 630 миллионов для ремонта дорог

Государственный "Укргазбанк" предоставил Одесскому областному совету кредит на сумму 630 млн грн на строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и коммунальной собственности.

Как сообщает пресс-служба банка, финансирование будет предоставлено сроком до 5 лет.

Как сообщалось, в июне "Укравтодор" разместил шестилетние еврооблигации на $700 млн под 6,25% годовых под гарантию государства. Полученные средства пойдут на ремонт дорог.

Согласно данным Национального банка Украины, на 1 марта 2021 года "Укргазбанк" по размеру общих активов (149,5 млрд грн) занимал 4 место среди 73 действовавших в стране банков.