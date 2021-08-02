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Одесский облсовет взял кредит на 630 миллионов для ремонта дорог

Одесский облсовет взял кредит на 630 миллионов для ремонта дорог

Государственный "Укргазбанк" предоставил Одесскому областному совету кредит на сумму 630 млн грн на строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и коммунальной собственности.

Как сообщает пресс-служба банка, финансирование будет предоставлено сроком до 5 лет.

Как сообщалось, в июне "Укравтодор" разместил шестилетние еврооблигации на $700 млн под 6,25% годовых под гарантию государства.  Полученные средства пойдут на ремонт дорог.

Согласно данным Национального банка Украины, на 1 марта 2021 года "Укргазбанк" по размеру общих активов (149,5 млрд грн) занимал 4 место среди 73 действовавших в стране банков.

Автор: 

Джерело:  "Укргазбанк"
дороги (1568) кредит (3275) Одеська область (238) будівництво (2223) Укргазбанк (264)


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При этом 130 вернется обратно менеджерам банка, еще 250 осядет у чиновников горсовета...
Вопросы:
- сколько осядет в карманах субподрядчиков
- какая будет зарплата рабочих
- на сколько в % уменьшиться толщина покрытия
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02.08.2021 16:20 Відповісти

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