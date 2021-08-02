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Сервис такси Bolt оценили в 4 миллиарда евро

Сервис такси Bolt оценили в 4 миллиарда евро

Эстонская компания Bolt привлекла 600 млн евро инвестиций, при этом оценка компании превысила 4 млрд евро.

Как сообщает пресс-служба компании, средства поступили от ряда инвесторов, включая Sequoia, Tekne и Ghisallo, G Squared, D1 Capital и Naya.

Средства будут использованы для развития сервиса доставки продуктов – Bolt Market, и ускорения расширения существующих сервисов.

Компания планирует запустить Bolt Market в 10 европейских странах в течение следующих нескольких месяцев, в том числе в странах Балтии и Центральной Европы, Швеции, Португалии, Хорватии и Румынии.

Как сообщалось, в начале марта 2019 года сервис по заказу такси Taxify провел ребрендинг, изменил название на Bolt. Тaxify запустился в Киеве в 2016 году по договору франчайзинга. В июне 2018 года компания перезапустила проект в Украине с собственной локальной командой.

Сейчас Bolt работает в более 20 городах Украины.

Автор: 

капітал (246) таксі (261) Bolt (18)


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