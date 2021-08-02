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Доходы от приватизации за прошлый год составили 2,25 миллиарда, – ФГИ

Доходы от приватизации за прошлый год составили 2,25 миллиарда, – ФГИ

По итогам 2020 года доходы от приватизации в Украине составили 2,25 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам совещания с председателем Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченко и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым.

Как сообщается, они обсудили подготовку к аукционам большой приватизации. 

В этом году от аукционов планируют привлечь в государственный бюджет до 12 млрд грн, что суммарно больше, чем за последние пять лет.

"Мы должны также уже планировать следующие шаги. Поэтому дал задание Минэкономики совместно с Фондом госимущества в течение месяца подготовить перечень объектов для приватизации на 2022-2023 годы", - добавил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что программа приватизации госимущества, которую реализует Фонд государственного имущества Украины, с начала 2020 года принесла более 4,5 млрд грн по результатам 2000 аукционов.

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Джерело:  Telegram
бюджет (1805) доходи (459) приватизація (1346)


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Аморально називати приватизацією продажу владою майна, нагло відстороненого від ваучерної приватизації. Свого часу конфісковані приватні фабрики й землі більшовики націоналізували й прозвали державними. Позбавитися цього злодійства- мета ваучерної приватизації, яку наша прокомуністична влада зпохабила, щоб зараз продавати викрадене у народу.
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02.08.2021 16:48 Відповісти

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