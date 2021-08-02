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Нацбанк выдал кредит рефинансирования одному банку на 130 миллионов

Нацбанк выдал кредит рефинансирования одному банку на 130 миллионов

"Коммерческий индустриальный банк" (КИБ) на тендере Национального банка Украины 30 июля привлек 130 млн грн под 9% годовых по 90-дневному рефинансированию.

Об этом говорится в информации НБУ, передает Интерфакс-Украина.

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 60 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 73,25 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года, а также на 12 марта, 7 мая и 23 июля 2021 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 14 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 82,06 млрд грн и один аукцион – на срок от года до трех лет на сумму 5 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте Нацбанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 6 августа, а на срок от года до трех лет – 13 августа.

Как сообщалось, Национальный банк Украины внес изменения в операционный дизайн монетарной политики, ужесточив условия кредитов рефинансирования для банков.

Ранее Нацбанк начал постепенное сворачивание антикризисных монетарных мер, которые были введены в ответ на коронакризис.

В частности, с 1 июля были уменьшены с 5 до 3 лет предельные сроки, на которые предоставляются долгосрочные кредиты рефинансирования и заключаются сделки по инструменту своп процентной ставки.

Кроме того, НБУ ограничил объемы тендеров по долгосрочному рефинансированию суммой 5 млрд грн, а также сократил частоту проведения аукционов своп процентной ставки с двух до одного раза в месяц. Срочность депозитных сертификатов была увеличена до докризисного уровня (14 дней).

В дальнейшем НБУ планирует отказаться от долгосрочного рефинансирования и процентного свопа с 1 октября 2021 года. Дополнительно в сентябре 2021 будет рассматриваться целесообразность снижения срочности по регулярным кредитам рефинансирования.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
банки (6951) НБУ (9258) рефінансування (360)


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