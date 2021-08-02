Нацбанк выдал кредит рефинансирования одному банку на 130 миллионов

"Коммерческий индустриальный банк" (КИБ) на тендере Национального банка Украины 30 июля привлек 130 млн грн под 9% годовых по 90-дневному рефинансированию.

Об этом говорится в информации НБУ, передает Интерфакс-Украина.

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 60 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 73,25 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года, а также на 12 марта, 7 мая и 23 июля 2021 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 14 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 82,06 млрд грн и один аукцион – на срок от года до трех лет на сумму 5 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте Нацбанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 6 августа, а на срок от года до трех лет – 13 августа.

Как сообщалось, Национальный банк Украины внес изменения в операционный дизайн монетарной политики, ужесточив условия кредитов рефинансирования для банков.

Ранее Нацбанк начал постепенное сворачивание антикризисных монетарных мер, которые были введены в ответ на коронакризис.

В частности, с 1 июля были уменьшены с 5 до 3 лет предельные сроки, на которые предоставляются долгосрочные кредиты рефинансирования и заключаются сделки по инструменту своп процентной ставки.

Кроме того, НБУ ограничил объемы тендеров по долгосрочному рефинансированию суммой 5 млрд грн, а также сократил частоту проведения аукционов своп процентной ставки с двух до одного раза в месяц. Срочность депозитных сертификатов была увеличена до докризисного уровня (14 дней).

В дальнейшем НБУ планирует отказаться от долгосрочного рефинансирования и процентного свопа с 1 октября 2021 года. Дополнительно в сентябре 2021 будет рассматриваться целесообразность снижения срочности по регулярным кредитам рефинансирования.