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Минфин обнародовал перечень банков для выплаты пенсий и зарплат

Минфин обнародовал перечень банков для выплаты пенсий и зарплат

Министерство финансов Украины опубликовало перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, по состоянию на 1 августа 2021 года.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

На сегодня уполномоченными являются 44 банка.

В частности, выплаты осуществляют следующие банки:

  • АО "Ощадбанк"
  • АО КБ "Пприватбанк"
  • АО АБ "Укргазбанк"
  • АО "Укрэксимбанк"
  • АО "Агропросперис Банк"
  • АО "КБ "Аккордбанк"
  • АО "Акцент-Банк"
  • АО "Альфа-Банк"
  • АО "Банк Альянс"
  • АО "Банк Восток"
  • АО "Банк инвестиций и сбережений"
  • АО "Банк Кредит Днепр"
  • АО "Банк "Украинский капитал"
  • АО КБ "Глобус Банк"
  • АО "Восточно-украинский банк "Грант"
  • АО "Идея Банк"
  • АО АКБ "Индустриалбанк"
  • АО "Коминвестбанк"
  • АО "АКБ "Конкорд"
  • АО "Кредитвест Банк"
  • АО "Креди Агриколь Банк"
  • АО "Кредобанк"
  • АО "Кристалбанк"
  • АО АКБ "Львов"
  • АО "Мегабанк"
  • АО "Метабанк"
  • АО "Меэждународный инвестиционный банк"
  • АО "Мотор-Банк"
  • АО "МТБ Банк"
  • АО "ОТП Банк"
  • АО АБ "Пивденный"
  • АО "Пиреус Банк МКБ"
  • АО "Поликомбанк"
  • АО "Полтава-банк"
  • АО "Правэкс Банк"
  • АО "ПроКредит Банк"
  • АО "Первый украинский международный банк"
  • АО "АКБ "Радабанк"
  • АО "Райффайзен Банк"
  • АО "Таскомбанк"
  • АО "Укрстройинвестбанк"
  • АО "УкрСиббанк"
  • АО "Универсал Банк"
  • АО "Юнекс Банк"

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Джерело:  Минфин
виплати (464) гроші (538) Мінфін (2925)


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