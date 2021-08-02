Минфин обнародовал перечень банков для выплаты пенсий и зарплат
Министерство финансов Украины опубликовало перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, по состоянию на 1 августа 2021 года.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
На сегодня уполномоченными являются 44 банка.
В частности, выплаты осуществляют следующие банки:
- АО "Ощадбанк"
- АО КБ "Пприватбанк"
- АО АБ "Укргазбанк"
- АО "Укрэксимбанк"
- АО "Агропросперис Банк"
- АО "КБ "Аккордбанк"
- АО "Акцент-Банк"
- АО "Альфа-Банк"
- АО "Банк Альянс"
- АО "Банк Восток"
- АО "Банк инвестиций и сбережений"
- АО "Банк Кредит Днепр"
- АО "Банк "Украинский капитал"
- АО КБ "Глобус Банк"
- АО "Восточно-украинский банк "Грант"
- АО "Идея Банк"
- АО АКБ "Индустриалбанк"
- АО "Коминвестбанк"
- АО "АКБ "Конкорд"
- АО "Кредитвест Банк"
- АО "Креди Агриколь Банк"
- АО "Кредобанк"
- АО "Кристалбанк"
- АО АКБ "Львов"
- АО "Мегабанк"
- АО "Метабанк"
- АО "Меэждународный инвестиционный банк"
- АО "Мотор-Банк"
- АО "МТБ Банк"
- АО "ОТП Банк"
- АО АБ "Пивденный"
- АО "Пиреус Банк МКБ"
- АО "Поликомбанк"
- АО "Полтава-банк"
- АО "Правэкс Банк"
- АО "ПроКредит Банк"
- АО "Первый украинский международный банк"
- АО "АКБ "Радабанк"
- АО "Райффайзен Банк"
- АО "Таскомбанк"
- АО "Укрстройинвестбанк"
- АО "УкрСиббанк"
- АО "Универсал Банк"
- АО "Юнекс Банк"
Джерело: Минфин
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль