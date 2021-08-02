Минфин обнародовал перечень банков для выплаты пенсий и зарплат

Министерство финансов Украины опубликовало перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, по состоянию на 1 августа 2021 года.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

На сегодня уполномоченными являются 44 банка.

В частности, выплаты осуществляют следующие банки: