"Укрзализныця" увеличила перевозки пассажиров до 70% от докарантинного уровня

"Укрзализныця" за июль 2021 года перевезла около 3,2 млн пассажиров в дальнем сообщении, что составляет 70% от докарантинного уровня.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Темпы восстановления пассажиропотока стабильно растут: по результатам первого полугодия было восстановлено 49% от пассажиропотока 2019 года, в июне этот показатель достиг 63,4% от доковидного уровня, а по итогам июля достиг отметки в 70% (причем последние недели месяца - на уровне 72-73%). Это составило около 3,2 млн пассажиров за месяц (против 1,4 млн в июне)", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что "Укрзализныця" продолжает восстанавливать маршруты, которые были отменены на время карантинных ограничений, и запускать новые рейсы. По состоянию на июль 2021 года восстановлено 77% от пикового количества поездов по сравнению с 2019 годом - сейчас курсирует 100 поездов (по сравнению со 129 поездами в 2019 году и только 68 поездами в 2020 году).

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" отчиталась о рекордных за два года перевозках грузов.