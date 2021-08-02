"Укрэксимбанк" продал офисное здание на столичном Подоле за 340 миллионов

Государственный экспортно-импортный банк Украины ("Укрэксимбанк") продал на добровольных торгах на электронной площадке OpenMarket (ГП "СЕТАМ") гостинично-офисный комплекс по ул.Сагайдачного, 25б, в Киеве за 337,3 млн грн.

Согласно информации на сайте OpenMarket, стартовая цена лота составила 240,9 млн грн к аукциону было допущено восемь участников, передает Интерфакс-Украина.

По данным "Укрэксимбанка", общая площадь продаваемого комплекса составляет 5,5 тыс. кв. м. В лот входит 6-этажное здание с цокольным этажом, реконструированное в 2007 году. Комплекс расположен на коммунальном земельном участке площадью 0,13 га.

Объект принадлежит банку на основании договора об удовлетворении требований ипотекодержателя.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов "Укрэксимбанк" занимал 3 место (237,06 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.