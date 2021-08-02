Банки получили за полгода 30 миллиардов прибыли, – НБУ

В январе-июне 2021 года платежеспособные банки Украины получили 30,1 млрд грн чистой прибыли, что на 26% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года – 23,8 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), рентабельность капитала сектора за отчетный период выросла до 29% по сравнению с 23% в первом полугодии 2020 года.

В частности, во втором квартале 2021 года финансовый результат банков составил 19,1 млрд грн, что в 2.5 раза больше, если сравнить со вторым кварталом 2020 года.

"В значительной мере этому способствовало сокращение отчислений в резервы: за первое полугодие они сократились в целом на около 70% г/г, отчисления в резервы под кредиты – более чем на 40% г/г и вернулись к докризисному уровню", – сказано в сообщении.

НБУ отмечает, что банки быстро адаптировались к работе в условиях карантинных ограничений, сохранили высокую операционную эффективность, существенно увеличили чистые процентные и комиссионные доходы по сравнению с кризисным 2020 годом.

Так, чистый процентный и комиссионные доходы росли темпами около 30% в годовом измерении благодаря удешевлению стоимости ресурсов, восстановлению потребительского кредитования и росту объемов безналичных операций с населением.

В то же время в целом операционные доходы банков за шесть месяцев текущего года уменьшились на 2%, расходы – выросли на 12%. Основная причина снижения доходов – переоценка индексированных ценных бумаг, которая в прошлом году увеличивала прибыль, а в этом году – уменьшала.

"Полученные доходы с запасом покрывают операционные расходы и отчисления в резервы под кредитные риски. По состоянию на 1 июля 2021 года из 73 платежеспособных финансовых учреждений 63 финучреждения были прибыльными и получили чистую прибыль 30.3 млрд грн, что перекрыло убытки 10 банков на общую сумму 0,2 млрд грн", – уточнили в НБУ.

Напомним, в 2020 году украинские банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше аналогичного периода 2019 года, когда банковский сектор заработал 58,4 млрд грн.