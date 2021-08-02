Первой российской авиакомпании разрешили возобновить полеты на курорты Египта

Входящая в группу "Аэрофлота" авиакомпания "Россия" получила разрешение Росавиации совершать рейсы на курорты Египта.

Как сообщил представитель компании, перевозчик готов начать такие полеты с 9 августа, передает Интерфакс.

Рейсы компания будет выполнять в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус".

До последнего времени чартерные полеты из РФ в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх оставались под запретом, хотя постоянно появлялись слухи о скором их возобновлении.

Как сообщалось, в начале июля российский президент Владимир Путин отменил свой указ от ноября 2015 года, который вводился запрет для российских авиакомпаний на воздушные перевозки граждан между Россией и Египтом.

Также указом Путина отменилась рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров, предусматривающих чартерные воздушные перевозки в Египет.

23 июля оперштаб при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом разрешил авиакомпаниям летать на курорты Египта с 9 августа. Первоначально были одобрены по пять регулярных рейсов в неделю для каждого направления и только из Москвы. Решение об увеличении числа полетов ожидается по итогам визита российской делегации в Египет, которая прибыла в страну 27 июля.

В тот же день стало известно, что девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски к регулярным рейсам из Москвы и регионов на курорты Египта: это "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, Nordwind, AZUR air и "Якутия".