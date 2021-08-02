Минфин отчитался о перевыполнении плана доходов госбюджета на 25 миллиардов

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в июле 2021 года в общий фонд государственного бюджета поступило 75,6 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, месячная роспись на июль выполнена на 102,2%, перевыполнение плана составило 1,6 млрд грн.

В частности, по платежам от Государственной налоговой службы поступления составили 39,5 млрд грн или 104,2% от росписи июля (+1,6 млрд грн), в том числе:

налога на доходы физических лиц и военного сбора – 11,7 млрд грн;

налога на прибыль предприятий – 2 млрд грн;

рентной платы за пользование недрами – 4,2 млрд грн;

акцизного налога с произведенных в Украине товаров – 6,3 млрд грн;

налога на добавленную стоимость – 13,5 млрд грн (собрано 24,6 млрд, возмещено 11,1 млрд).

Поступления в общий фонд госбюджета от таможенных платежей составили 33,1 млрд грн, или 100,5% от росписи июля (+0,2 млрд грн). Из общей суммы поступлений 30,5 млрд грн поступило в виде налога на добавленную стоимость, 2,2 млрд грн – ввозной пошлины.

В целом в общий фонд государственного бюджета за январь-июль 2021 года поступило 581,5 млрд грн, или 104,6% от росписи отчетного периода (+25,3 млрд грн). По платежам, уплату которых в бюджет контролирует Государственная налоговая служба, поступления составили 330,5 млрд грн, роспись на январь-июль выполнена на 106% (+18,6 млрд грн), Государственная таможенная служба – 207,7 млрд грн, выполнение составило 104,1% (+8,1 млрд грн).

Поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Пенсионный фонд и фонды социального страхования за семь месяцев 2021 года составили 194,3 млрд грн, что на 7,8 млрд грн превысило ожидаемые (плановые) показатели ГНС на соответствующий период. Из указанной суммы 29,2 млрд грн поступило в июле (+0,7 млрд грн от ожидаемых).

По оперативным данным Госказначейства, за январь-июль 2021 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 634,5 млрд грн, или 92,3% от росписи отчетного периода.

"Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений", – подчеркивают в Минфине.

За январь-июль 2021 года общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в размере 50,2 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 132,4 млрд грн.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-июль 2021 года составили 296,7 млрд грн, или 74,7% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 235 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 63,5 млрд грн ($1,8 млрд и 418,1 млн евро). Из внешних источников привлечено 59,9 млрд грн, в частности:

34,7 млрд грн ($1,25 млрд) путем размещения 8-летних ОВГЗ под 6,875% годовых;

13,5 млрд грн ($500 млн) путем дополнительного размещения 8-летних ОВГЗ под 6,876% годовых;

0,4 млрд грн ($15 млн) получение средств займа МБРР в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины";

1,5 млрд грн ($55 млн) получение средств займа МБРР в рамках проекта "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии СOVID-19";

0,1 млрд грн ($5 млн) получение средств займа МБРР в рамках проекта "Дополнительное финансирование для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины";

0,1 млрд грн ($3,6 млн) получение средств от МБРР в рамках программы "дополнительное финансирование проекта" Улучшение здравоохранения на службе у людей";

9,6 млрд грн ($350 млн) поступления средств займа МБРР для системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления".

При этом платежи по погашению государственного долга за январь-июль 2021 года составили 265,2 млрд грн (99,7% плана), платежи по обслуживанию – 78 млрд грн (93,4% плана).

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы - 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.