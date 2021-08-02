Латвийская железнодорожная компания получила право на ремонт локомотивов в Украине

Латвийское дочернее предприятие ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) – ООО "LDZ ritošā sastāva serviss" – получило сертификат, дающий возможность оказывать услуги по ремонту локомотивов в Украине.

Как сообщается на сайте компании, сертификат "СЕРТ АСУ" предоставляет ООО "LDZ ritošā sastāva serviss" право на выполнение как текущего ремонта локомотивов с обслуживанием различных узлов и колесных пар локомотивов, так и капитального или восстановительного ремонта с продлением срока службы, в рамках которого проводится частичная замена электропроводки, кузова, кожуха мотора, рамы и несущих металлоконструкций локомотива. Для обеспечения такого ремонта локомотив полностью демонтируют, а затем собирают заново.

Ремонт и техническое обслуживание локомотивов являются одной из наиболее существенных услуг, предоставляемых ООО "LDZ ritošā sastāva serviss", которые предприятие обеспечивает в центрах ремонта локомотивов в Даугавпилсе и в Риге. Помимо Украины, ООО "LDZ ritošā sastāva serviss" имеет сертификаты на предоставление услуг по ремонту локомотивов в Латвии, Литве, Эстонии, Польше и России.

ООО "LDZ ritošā sastāva serviss" является капитальным обществом, на 100% принадлежащим ГАО "Latvijas dzelzceļš" и созданным в результате реорганизации ГАО "Latvijas dzelzceļš" в 2005 году. Свою хозяйственную деятельность ООО "LDZ ritošā sastāva serviss" начало в 2007 году, переняв квалифицированных специалистов, занимающихся ремонтом, модернизацией, обслуживанием и экипировкой железнодорожного подвижного состава, сдачей в аренду магистральных грузовых и маневровых локомотивов. Кроме этого, оно занимается хранением топлива и его реализацией железнодорожным перевозчикам и другим клиентам, а также обеспечивает услуги лаборатории неразрушающего контроля.