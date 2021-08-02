Нацбанк исключил из реестра шесть финансовых компаний

Национальный банк Украины исключил две компании – ООО "ФК "Транс Финанс" (ЕГРПОУ 41145893) и ООО "ФК "Финанс Инновация" (ЕГРПОУ 41146462) из государственного реестра финансовых учреждений на основании их собственных заявлений.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Еще одна компания – ООО "СГ Эквипмент Лизинг Украина" (ЕГРПОУ 34537760) – по собственному заявлению исключена из реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги.

В то же время три кредитных союза – кредитный союз "Эпсилон" (ЕГРПОУ 26405817), кредитный союз "Игея" (ЕГРПОУ 33303784) и кредитный союз "Черниговский Кредит" (ЕГРПОУ 40299740) – исключены из государственного реестра финансовых учреждений из-за отсутствия у них действующих лицензий на предоставление финансовых услуг.

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 30 июля 2021 года.

ООО "ФК "Транс Финанс" имело четыре лицензии на предоставление услуг по факторингу, на предоставления услуг по финансовому лизингу, предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий. Лицензия на предоставление гарантий аннулирована 20 ноября 2020 года, а остальные – 11 июня 2021 года.

ООО "ФК "Финанс Инновация" имело четыре лицензии на предоставление услуг по факторингу, на предоставления услуг по финансовому лизингу, предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий. Лицензия на предоставление гарантий аннулирована 20 декабря 2020 года, а остальные – 18 июня 2021 года.

ООО "СГ Эквипмент Лизинг Украина" не имело лицензий на предоставление услуг по финансовому лизингу.

Лицензия кредитного союза "Эпсилон" аннулирована по собственному заявлению 11 июня 2021 года. Обязательства союза составляли 19 тыс. грн по состоянию на 1 апреля 2021 года, а его активы – 4,5 млн грн (доля от объема активов рынка кредитных союзов – 0,2%); лицензия кредитного союза "Игея" аннулирована по собственному заявлению 18 июня 2021 года. Обязательства союза составляли 538 тыс. грн по состоянию на 1 апреля 2021 года, а его активы – 800 тыс. грн (доля от объема активов рынка кредитных союзов – 0,03%). Лицензия кредитного союза "Черниговский Кредит" аннулирована по собственному заявлению 11 июня 2021 года. Союз не подавал в Национальный банк финансовую отчетность за шесть и девять месяцев 2020 года, а также отчетные данные за шесть и девять месяцев 2020 года, за весь 2020 год и за первый квартал 2021 года. Поэтому Национальный банк не располагает информацией относительно невыполненных обязательств перед ее кредиторами.

Кроме того, Национальный банк отозвал (аннулировал) лицензии на предоставление финансовых услуг у четырех финансовых учреждений на основании полученных от них заявлений. Так, отозваны все имеющиеся лицензии у:

ООО "ФК "Лаборатория Финансов" (ЕГРПОУ 39289289) две лицензии – на оказание услуг по факторингу, а также на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита;

ООО "ГК Факторинг" (ЕГРПОУ 41261409) лицензию предоставления услуг по факторингу.

Также отозваны лицензии на предоставление гарантий у:

ООО "ФК "Ред Пойнт Финанс" (ЕГРПОУ 40918342);

ООО "ФК "Инвест Ресурс" (ЕГРПОУ 40343349).

В то же время обе финансовые компании продолжают свою деятельность и имеют действующие лицензии на другие виды деятельности. У них отозваны лицензии исключительно на предоставление гарантий.

Национальный банк ранее напомнил всем финансовым компаниям-гарантам о необходимости выполнения обязательных нормативов. Более 40% финансовых компаний-гарантов из 310 лицензированных по состоянию на 1 января 2021 года не соблюдали требования нормативов и имели хотя бы один невыполненный норматив.

После отзыва лицензий финансовое учреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензий не избавляет финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.