На складах ТЭС Ахметова осталось угля на несколько дней, – Минэнерго (обновлено)

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) по состоянию на утро понедельника, 2 августа, опустились до 805 тыс. тонн.

Согласно данным на сайте Министерства энергетики, согласно утвержденному плану, запасы угля на 1 августа должны были составлять 1,34 млн тонн.

В том числе, запасы газового угля на складах ТЭС упали до 552,2 тыс. тонн, антрацита – сократились до 252,8 тыс. тонн.

В частности, расход газового угля на ТЭС за последние сутки составлял 54,4 тыс. тонн, тогда как поставка – всего 41,9 тыс. тонн. В последний раз расход угля ТЭС превышал поставку в феврале этого года.

При этом на некоторых тепловых электростанциях запасов угля хватит для работы в течении всего нескольких дней.

Так, ожидаемый срок срабатывания запасов топлива на складах входящих в состав энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова Запорожской и Добротворской ТЭС составляет 2 дня, Криворожской ТЭС – 3 дня, Приднепровской ТЭС – 4 дня, Бурштынской ТЭС – 6 дней. Несколько большие запасы угля на складах Кураховской ТЭС (на 16 суток) и Ладыжинской ТЭС (12 суток). При этом за исключением Кураховской ТЭС, на всех станциях ДТЭК запасы угля ниже гарантированных.

В то же время на станциях государственного "Центрэнерго" запасов угля остается на 10-16 суток работы. На Славянской ТЭС "Донбассэнерго" – на 18 суток.

Кроме того, запасы угля на ТЭЦ по состоянию на 2 августа составляли 183,6 тыс. тонн, в том числе 140,7 тыс. тонн антрацита.

В свою очередь в "ДТЭК Энерго" низкие запасы угля на складах своих ТЭС пояснили дефицитом оборотных средств из-за низких цен на электроэнергию на "рынке на сутки вперед", а также увеличением производства электроэнергии в июле.

"В самый кризисный месяц – июль, ТЭС "ДТЭК Энерго" выработали 2,3 млрд кВт-ч электроэнергии, для чего было использовано более 1,2 млн тонн угля по самому низкому тарифу", – отмечается в сообщении энергокомпании.

При этом "ДТЭК Энерго" преимущественно обеспечивает свои ТЭС углем собственной добычи. Так, за 7 мес. этого года угледобывающими предприятиями "ДТЭК Энерго" было добыто почти 9,8 млн тонн угля (марки "Г"). Всего же в этом году планируется добыть более 17,1 млн тонн.

"По состоянию на 2 августа этого года, на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" находится 507,5 тыс тонн угля. Их запасы пополняются на ежедневной основе. Сейчас это обеспечивает необходимый ресурс для нужд ТЭС и стабильности работы украинской энергосистемы. В условиях сложившейся ситуации на рынке, ДТЭК Энерго также активно прорабатывается вопрос обеспечения потребностей генерации импортным углем", – отмечается в сообщении.

Читайте также: ДТЭК рассматривает возможность расширения нефтегазового бизнеса

Как сообщалось, в начале октября 2020 года ДТЭК Рината Ахметова уже отказался от аренды имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь", который ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года. ДТЭК не объяснял, почему группа Рината Ахметова решила тказаться от шахт "Добропольеугля". Кабмин согласился с предложением ДТЭК вернуть эти шахты в управление государства.

Сейчас в состав ДТЭК входят "Павлоградуголь" (добыча рядового угля в 2020 году – 16 млн тонн), шахта "Белозерская" (0,6 млн тонн), ш/у "Обуховское" (РФ), а также четыре обогатительных фабрики в Днепропетровской и Донецкой областях – Павлоградская, Добропольская, Октябрьская и Кураховская.

Угольная генерация ДТЭК суммарной установленной мощностью 13,53 ГВт, представлена "Востокэнерго", "Днипроэнерго" и "Западэнерго".