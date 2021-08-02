"Укравтодор" внесет изменения в нормы строительства дорог

Главный государственный дорожный научно-исследовательский институт страны "ГосдорНИИ" разработал проект изменений государственных строительных норм ГСН В.2.3-4:2015 "Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство".

Как сообщает пресс-служба "Укравтодора", документ уже одобрен на заседании научно-технического совета Министерства развития общин и территорий и направлен на согласование в ответственные министерства.

"Обновляем некоторые требования к автомобильным дорогам: прописываем новые требования относительно минимальной толщины слоев дорожной одежды, полос движения для аварийной остановки, пешеходных переходов, дорожных ограждений и тому подобное", – отмечают в "Укравтодоре", не уточнив сути изменений.

При этом проектом изменений предложено запретить левые повороты на дорогах высших категорий, кроме пересечений с незначительной интенсивностью движения (до 20 тыс. авто в сутки), а также предполагается обустройство пешеходных переходов в разных уровнях на дорогах первой категории.

Кроме того, обязательным станет освещение автомобильных дорог международного значения и категории с интенсивностью движения более 30 тыс. авто в сутки.

Также планируется подернизация проектирования транспортных развязок. Разработана таблица, которая разделяет их на классы в соответствии с категориями дорог на перекрестках и переключениях, а также интенсивности движения на них.

В новых ГСН предоставляются варианты устройства переходно-скоростных полос в зависимости от различных условий пересечения потоков.

"За основу новых ГСН взята концепция VisionZero. Ее цель – сведение цифры смертности на дороге к нулю благодаря продуманной системе безопасности. Обновление строительных норм по созданию автомобильных дорог обеспечивает реализацию одного из важных принципов программы Vision Zero. В частности, в рамках подготовки проекта реконструкции трассы М-05 Киев-Одесса, который финансируется из кредитных средств ЕБРР, был проведен аудит безопасности. По его итогам будут закрыты 21 из 23 левых разворотов, а наземные пешеходные переходы станут подземными или надземными", – отмечают в "Укравтодоре".

Кроме того, для повышения безопасности с 2021 года будут установлены новые дорожные знаки на всех автодорогах.