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Власти Днепра обещают бесплатный проезд в транспорте для прошедших вакцинацию

Власти Днепра обещают бесплатный проезд в транспорте для прошедших вакцинацию

В Днепре планируют бесплатно выдавать прошедшим вакцинацию от коронавируса гражданам месячные проездные для проезда в городском транспорте.

Об этом городской голова Днепра Борис Филатов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Всем провакцинированным землякам будет предоставлен бесплатный проезд в городском электротранспорте и метро", – написал Филатов, обнародовав соответствующее поручение Департаменту транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета.

Согласно документу, проездные планируют выдавать в пунктах вакцинации после прививки второй дозой.

Кроме того, поручено организовать бесплатные мероприятия для завершивших вакцинацию, а также подготовить скидки на посещение кинотеатров для таких жителей города.

В то же время распоряжением городского головы все работники исполнительных органов, коммунальных предприятий, заведений горсовета, которые не вакцинируются до 10 октября, будут обязаны еженедельно предоставлять ПЦР-тест на коронавирус.

"Короче, теперь все мои подчиненные обязаны быть вакцинированными, а если не хотят, то пусть за свои деньги каждую неделю предоставляют справку об отрицательном ПЦР ( как в мэрии Нью-Йорка ). Или увольняются", – прокомментировал Филатов.

Как сообщалось, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе из-за штамма "Дельта" Кабмин прогнозирует потенциальный всплеск болезни и в Украине. 

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Джерело:  Facebook
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