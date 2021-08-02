Авиакомпания SkyUp получила тринадцатый самолет Boeing

Авиакомпания SkyUp пополнила свой флот тринадцатым самолетом - среднемагистральным Boeing 737-800NG на 189 пассажиров.

"Прилетела наша птичка! Только что в Международный аэропорт "Борисполь" прибыл наш 13 самолетик. Это среднемагистральный Boeing 737-800NG на 189 пассажиров, уже седьмой самолет такой модели во флоте SkyUp. Знакомимся?⁠ Зовут птичку Оскар, регистрационный номер UR-SQO", - сказано в сообщении.

Самолет выпущен в 2012 году, прошел тщательную техническую проверку. Сейчас оснащен винглетами Blended Winglet.

В свою очередь CEO SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов на своей странице в Facebook отметил, что скоро парк компании пополнится еще двумя самолетами.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!.

В начале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право осуществлять полеты в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс/