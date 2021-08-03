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ФГИ продаст на аукционе ряд объектов недвижимости "Укрспирта" в Тернопольской области

ФГИ продаст на аукционе ряд объектов недвижимости

Фонд государственного имущества Украины планирует продать принадлежащий госпредприятию "Укрспирт" ряд объектов недвижимости для розлива ликеро-водочных изделий в селе Чистилив (Тернопольской области), стартовая цена актива составит 394,8 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении ФГИ в Facebook.

"Уже в ближайшее время в частную собственность может перейти целый ряд недвижимости, которая находится на окраине Тернополя. В частности, это здание купажного отделения, административное помещение, цех розлива, Сортировочное, напорно-фильтровальное и водоподготовительное отделения", - сказано в сообщении.

Кроме этого, инвестор получит оборудование - аппарат для закупорки бутылок, автомат-штамп, устройство для розлива водки и прочее.

Аукцион запланирован на 17 августа, а стартовая цена объекта составляет 394,8 тыс. грн.

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Джерело:  Facebook
аукціон (1338) завод (735) спирт (223) ФДМУ (1364)


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