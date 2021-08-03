В Украине за июль провели 2,9 миллиона вакцинаций, – Минздрав

За июль 2021 года в Украине сделано 2 917 636 прививок от COVID-19. Это почти на 250 тыс. больше, чем за все предыдущие месяцы кампании вместе.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

По словам Ляшко, до конца лета должны сделать еще минимум 4,5 млн прививок, то есть увеличить июльский охват в 1,5 раза.

"Призываю не откладывать прививки на "после отпуска" или "после праздников"! Дельта-штамм коронавируса уже в Украине, а вакцинация – единственный эффективный способ предотвратить тяжелое течение болезни и смерти", – написал Ляшко.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно в пункты прививок, которые действуют в большинстве учреждений первичной медицинской помощи, позвонив в регистратуру соответствующего учреждения. Также по телефону или онлайн можно зарегистрироваться на прививку в центры массовой вакцинации, которые открываются в разных городах Украины и работают в рабочие и выходные дни.

Ранее сообщалось, что с начала кампании по вакцинации против COVID-19 в Украину было доставлено 11 929 056 доз вакцин.