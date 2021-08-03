В Украине зафиксировали 827 новых случаев COVID-19
На утро 3 августа в Украине зафиксировали 827 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.
В частности, заболело 68 детей и 26 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также госпитализировали 334 человека, умерло 26 пациентов, выздоровело – 533. Кроме того, совершили 39 622 теста.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.
За все время пандемии в Украине заболел 2 254 361 человек, выздоровело – 2 187 703, летальных случаев зафиксировали 52 981, также провели 11 424 130 тестов.
С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 3 669 513 украинца, за прошедшие сутки – 125 161. Полностью иммунизированы 2 088 433 человека.
Днем ранее, 2 августа, в Украине сообщали о 265 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью.
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