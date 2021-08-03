Зеленский подписал закон о мировых соглашениях с владельцами обанкротившихся банков

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, закон призван способствовать сохранению активов банка и предотвращению потери его имущества, что позволит удовлетворить требования как можно большего количества кредиторов финучреждения, которое выводится с рынка, и уменьшит затраты государства на неплатежеспособные банки.

Согласно закону, Фонд гарантирования вкладов физических лиц сможет инициировать производства (в частности в иностранных и международных судах) о взыскании ущерба, причиненного банку вследствие: 1) национализации или экспроприации имущества банка; 2) реквизиции, разрушения, вреда или обесценивания имущества банка из-за военных действий, вооруженных конфликтов и общественных беспорядков.

"Кроме того, документ определяет правовые основания для возмещения убытков лицом, причинившим ущерб банку и кредиторам, а также лицом, которое в результате таких действий получило имущественную выгоду. В частности, предусматривается возможность добровольного возмещения такого вреда (убытков)", – отмечают в Офисе главы государства.

Также закон уточняет процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочия Фонда гарантирования вкладов и т.д.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщалось, соответствующий законопроект №4546 во втором чтении Верховная Рада приняла 30 июня. Среди прочего, законом предусматривается заключение Фондом гарантирования вкладов с такими лицами мировых соглашений и договоров о добровольном возмещении вреда (убытков), в размере, признанном таким связанным с банком лицом.

Согласно пояснительной записке к документу, Фондом гарантирования вкладов физических лиц выявлены факты причинения банкам и их кредиторам ущерб на общую сумму, превышающую 120 млрд грн, а также установлено более 700 связанных с банками лиц и других лиц, в отношении которых есть основания утверждать, что их решениями, действиями или бездействием причинен такой ущерб.

Кроме того, закон призван урегулировать ряд процедур в рамках выведения неплатежеспособных банков с рынка и их ликивдации.