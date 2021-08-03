"Приватбанк" оценил долг бывших акционеров в 165 миллиардов

На конец июня 2021 года объем кредитного портфеля государственного "Приватбанка", который связан с бывшими акционерами, составил 164,7 млрд грн (на начало 2021 года – 164,3 млрд грн, на начало 2020 года – 210,6 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные банка, передает Finbalance.

По информации "Приватбанка", в 2020 году за счет резерва он списал с баланса кредиты, которые связывает с экс-акционерами, на сумму 56,7 млрд грн.

В "Приватбанке" подчеркнули, что "будут продолжать принимать меры до возвращения списанной задолженности".

При этом Игорь Коломойский неоднократно публично отрицал информацию Национального банка и руководства "Приватбанка", что около 95% корпоративного портфеля банка, который сформировался до национализации, - это были инсайдерские займы.

Согласно статистике регулятора, на 1 июля 2021 года объем неработающих кредитов в портфеле "Приватбанка" уменьшился на 3,8 млрд грн – до 177,4 млрд грн, что равно 43,8% всех неработающих кредитов в банковской системе.

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.