Продажи новых автомобилей выросли с начала года на 28%, – "Укравтопром"

Всего с начала 2021 года украинцы приобрели и поставили на учет 58,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

В частности, в июле в Украине купили и зарегистрировали 9 768 авто, что на 16% больше, чем в июле 2020 года.

Чаще всего в прошлом месяце украинцы покупали автомобили марки Toyota – 1 535 авто, Renault – 1 301 и Kia – 800.

Также автопарки украинских водителей больше всего пополняли такие марки как Skoda (618 авто), Hyundai (465), Volkswagen (452), Nissan (439), Chery (412), Mitsubishi (411) и Suzuki (384).

Отмечается, что бестселлером месяца был компактный кроссовер TOYOTA RAV4, в июле автомобили этой модели получили 659 регистрационных номеров.