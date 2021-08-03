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Продажи новых автомобилей выросли с начала года на 28%, – "Укравтопром"

Продажи новых автомобилей выросли с начала года на 28%, –

Всего с начала 2021 года украинцы приобрели и поставили на учет 58,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

В частности, в июле в Украине купили и зарегистрировали 9 768 авто, что на 16% больше, чем в июле 2020 года.

Чаще всего в прошлом месяце украинцы покупали автомобили марки Toyota – 1 535 авто, Renault – 1 301 и Kia – 800.

Также автопарки украинских водителей больше всего пополняли такие марки как Skoda (618 авто), Hyundai (465), Volkswagen (452), Nissan (439), Chery (412), Mitsubishi (411) и Suzuki (384).

Отмечается, что бестселлером месяца был компактный кроссовер TOYOTA RAV4, в июле автомобили этой модели получили 659 регистрационных номеров.

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Джерело:  "Укравтопром"
авто (4122) купівля (1326)


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Я тоже в этом году стал обладателем нового LEXUS LX450D https://kyiv-west.lexus.ua/ru/avtomobili/lx-450d/ с дизельным двигателем, после тест драйва сразу загорелся покупкой, так это понял что эта машина подходит под мои требования) Автомобиль с полной начинкой, правда ещё нужно привыкать к электронной системе, так как до этого машина была проще. Не ожидал что TOYOTA RAV4 станет лидеров продаж, даже не рассматривал этот вариант.
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09.08.2021 14:48 Відповісти

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