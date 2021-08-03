Номинационный комитет назначил членов наблюдательного совета Одесского припортового завода

Комитет по назначениям руководителей особо значимых для экономики предприятий на заседании 2 августа избрал независимых членов и представителей от государства в наблюдательный совет АО "Одесский припортовый завод".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В частности, были избраны трое независимых членов и двое представителей от государства. Кандидаты имели возможность озвучить свое видение развития компании и отвечали на вопросы членов и независимых экспертов комитета.

"Завод включен Фондом госимущества Украины в перечень объектов большой приватизации. Поэтому важно повысить экономические результаты его деятельности, чтобы государство могло провести успешный конкурс", – отметил первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко.

Всего на конкурс подали документы 77 человек, из которых рекрутинговая компания сформировала короткий список из 15 кандидатов.

"Была проведена тщательная работа над анкетами участников по анализу компетенций, уровня профессионализма, управленческой зрелости, изучены вопросы избежания конфликтов интересов кандидатов и тому подобное", – добавили в Минэкономики.

Также во время заседания комитета были утверждены требования для отбора членов наблюдательного совета ГП "Медицинские закупки Украины".