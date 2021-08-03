Одесский морской порт впервые за полгода получил прибыль

По итогам работы в июле ГП "Одесский морской торговый порт" впервые за полгода будет получен положительный финансовый результат в размере 1,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Среди причин получения такого результата в ведомстве назвали внедрение взвешенной тарифной политики, привлечение новых клиентов, сокращение расходов предприятия и модернизацию оборудования.

Отмечается, что предыдущие периоды были убыточными. В частности, в июне был зафиксирован убыток в 9,4 млн грн. За последние полгода общий убыток госпредприятия составил 29 млн грн.

Также впервые за последние шесть месяцев прибыль получил Портфлот Одесского порта. Показатель за июнь в 4 млн грн – наибольший с июля 2020 года.

Положительные результаты также отметили в подразделениях "ПСМ-650" и научном центре. Кроме того, положительную тенденцию показывает подразделение судоремонта ВСП Судоверфь "Украина", который достиг точки безубыточности.