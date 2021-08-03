Тепловики задолжали "Львовгазу" 121 миллион за распределение газа

В 2021 году предприятия, которые производят тепло для населения, продолжили наращивать задолженность за распределение газа перед АО "Львовгаз".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что на июль 2020 года сумма долгов составляла 66 млн грн, год спустя сумма достигла 121 млн грн. Среди наибольших должников входят предприятия Львовтеплоэнерго ЛГКП, Зализнычтемплоэнерго ЛКП, Червоноградтеплоэнерго ЛКП, Бориславтеплоэнерго КП и Дрогобычтеплоэнерго КП.

"Неудовлетворительное состояние расчетов теплоснабжающих предприятий негативно влияет на работу АО "Львовгаз" и проведение плановых работ по модернизации газовых сетей. Ведь именно летом осуществляется большая часть работ по установлению нового газового оборудования, замены участков газопроводов. Эти меры направлены на обеспечение стабильного газоснабжения в течение отопительного сезона", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что "Львовгаз" проводит работу над редизайном газовых сетей в Бориславе, оптимизацией газоснабжения в селах Ставны и Липовка.

Отмечается, что работы, которые ведутся в Ставному на ГРС Дрогобыч, предусматривают замену более 74% газовой сети. Кроме того, 20% существующих на территории ГРП, 10% ШРП и 18% КБРТ также нуждаются в замене. Инвестированные "Львовгазом" средства в реконструкцию составляют около 22,5 млн грн.

"Так же из-за системных неплатежей со стороны производителей тепла для нужд населения газораспределительная компания может испытывать проблемы с выплатой заработных плат работникам, которые сейчас активно задействованы в проектах редизайна и модернизации газовых сетей, принадлежащих государству", – подчеркивают в компании.

В целом 30% доходов АО "Львовгаз" получает именно за услуги распределения газа, предоставленные тепловикам. Поэтому, обращает внимание компания, снижение уровня расчетов со стороны тепловиков негативно сказываются не только на внутреннем финансовом состоянии газораспределительного предприятия, но и на его контрагентах. В частности, на взаиморасчетах с ООО "Оператор ГТС Украины".