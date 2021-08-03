"Укртранснафта" открыла два таможенных склада на базе нефтетранспортной системы

Резервуарный парк Морского нефтяного терминала "Пивденный" и магистральный нефтепровод "Лисичанск – Кременчуг" получили статус таможенного склада.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртранснафта".

"АО "Укртранснафта" совместно с Министерством финансов, Государственной таможенной службой и Энергетической таможней разработали ряд изменений и дополнений в соответствующие приказы Минфина, что позволяет обществу предоставлять услуги по хранению нефти на мощностях нефтетранспортной системы Украины в режиме "таможенный склад", – говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь заказчики услуг могут хранить нефтяной ресурс на этих объектах в режиме "таможенный склад" до 1095 дней.

В компании уверены, что такой дополнительный вид деятельности, как хранение нефти, позволит повысить конкурентоспособность и эффективность функционирования нефтетранспортной системы Украины.

"В условиях волатильности мирового и регионального нефтяных рынков гибкость нефтетранспортной системы Украины и готовность "Укртранснафты" предоставлять услуги по хранению нефти в режиме "таможенный склад" позволят создать дополнительные возможности для участников этих рынков", – прокомментировал генеральный директор "Укртранснафты" Николай Гавриленко.