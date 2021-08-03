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Цены на автогаз в крупных сетях АЗС продолжают рекордно расти

Цены на автогаз в крупных сетях АЗС продолжают рекордно расти

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 3 августа достигла рекордных 16,89 грн/л, добавив еще 2 копейки к показателям днем раньше.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, в сети KLO продукт подорожал на 30 копеек – до 17,749 грн/л. На столько же подорожал продукт на АЗС "Катрал" – 16,77 грн/л.

Prime, Chipo и "Авантаж 7" подняли цены на 20 копеек.

Такие сети как "БРСМ-Нафта", Автотранс, Motto и "Овис" повысили цены в пределах 5-15 копеек за литр.

Отметим, всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,55 грн/л, или 10%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 28 480 грн/т.

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Джерело:  еnkorr
АЗС (1587) ціни (3440) скраплений газ (1138)


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