Фонд гарантирования в июле продал активы обанкротившихся банков на 200 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в июле 2021 года провел успешные аукционы по продаже активов ликвидируемых банков на общую сумму 209,1 млн грн. Еще 100 тыс. грн получено по результатам непосредственной продажи активов физическим и юридическим лицам.

Всего в июле проведено 746 открытых электронных аукционов, из них 39 – результативные. Остальные торги не состоялись из-за отсутствия участников, заинтересованных в покупке имущества, сообщает пресс-служба Фонда.

В частности, успешно завершились аукционы по продаже активов пяти банков, а именно:

ПАО "Диамантбанк" (недвижимость и основные средства) – на сумму более 77,1 млн грн;

АО "Мисто Банк" (парва требования по кредитам юрлиц, недвижимость, земельные участки и транспорт) – на 73,6 млн грн;

АКБ "Аркада" (недвижимость, основные средства, земельные участки и транспорт) – на 31,6 млн грн;

АО "ВТБ Банк" (пул земельных участков, пул недвижимости, портфель ипотечных кредитов физлиц, имущественные права на нежилые помещения) – на 9,6 млн грн;

ПАО "КБ "Финансовая инициатива" (портфель кредитов юрлиц) – на почти 8 млн грн;

ПАО "Златобанк" (недвижимость и основные средства) – на 5 млн грн;

ПАО КБ "Премиум" (основные средства) – 1,7 млн грн;

АО "Родовид Банк" (портфель автокредитов физлиц, предметы нумизматики, фалеристики и активы культурной ценности) – на 1,4 млн грн.

Кроме того, состоялись аукционы по продаже активов ПАО "ЧБРР" на 800 тыс. грн, АО "Финансы и кредит" на 200 тыс. грн, ПУАО "Фидобанк" на 50 тыс. грн и ПАО АКБ "Капитал" на 50 тыс. грн.

В течение июля по результатам 20 успешных аукционов получена оплата на сумму 52,7 млн грн.

Все средства, полученные от продажи активов, Фонд направляет на расчеты с кредиторами неплатежеспособных банков.