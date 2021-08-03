Госгеокадастр обнародовал данные о границах объединенных территориальных общин
Госслужба по вопросам геодезии, картографии и кадастра обнародовала новый набор информационно-справочных данных о границах территориальных общин на публичной кадастровой карте.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, передает пресс-служба министерства.
"Сегодня Госгеокадастр открыл доступ к новым информационно-справочным данных о границах территориальных общин. Их можно посмотреть на публичной кадастровой карте (map.land.gov.ua). Они отражают пределы ОТГ, которые объединились в соответствии с законом "О добровольном объединении территориальных общин", – сообщил Лещенко.
Министр добавил, что в первую очередь эти данные будут полезны для владельцев земельных участков, разработчиков документации по землеустройству, органов государственной и местной власти.
"Информация о границах территориальных общин только информативная, но уже сейчас поможет избежать дублирования и недоразумений при разработке проектов землеустройства и комплексных планов пространственного развития территорий ОТГ", – добавил Лещенко.
Данные о границах территориальных общин представлены на основе информации, которую предоставило Министерство развития общин и территорий.
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