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Власти России завели новое уголовное дело против Коломойского за захват "Укртатнафты"

Власти России завели новое уголовное дело против Коломойского за захват

Главное следственное управление МВФ РФ по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении Игоря Коломойского, а также его бизнес-партнеров Геннадия Боголюбова, Александра Ярославского и Павла Овчаренко, которых российские силовики обвиняют в организации преступного сообщества, похитившего в 2007 году у "Татнефти" продукцию на $4 млрд.

Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД России.

По данным собеседника издания, действия украинских бизнесменов в рамках расследования признаются организацией преступного сообщества и участием в нем (ч. 1 и 2. ст. 210 УК РФ).

Данная квалификация экономического преступления, подчеркнул источник, была выбрана не случайно — по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК давно истек десятилетний срок давности, а по указанной статье он еще действует.

Как отмечает издание, ранее сумма $4 млрд, которая якобы послужила поводом для уголовного преследования Коломойского, публично не называлась.

В свою очередь источники российского Интерфакса сообщают, что уголовное дело в отношении Коломойского и Боголюбова возбуждено по факту хищения у "Татнефти" около 860 тыс. тонн нефти на сумму 10 млрд рублей или $439,4 млн на дату совершения преступления.

"27 июля следственными органами МВД по Татарстану возбуждено уголовное дело по признакам ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) по факту хищения в 2007 году у ПАО "Татнефть" 858,6 тонн сырой нефти на сумму $439,4 млн (по курсу ЦБ РФ на тот период более 10 млрд руб.)", – рассказал собеседник агентства.

Он подтвердил, что в преступлении подозреваются Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский и глава правления ПАО "Укртатнафта" Павел Овчаренко.

По данным следствия, с апреля по октябрь 2007 года "Татнефть" отгрузила "Укртатнафте" более 2,2 млн тонн сырой нефти на общую сумму свыше $1 млрд, из которых предприятие выплатило порядка $651 млн.

"Коломойский, Боголюбов, Ярославский и Овчаренко отстранили от управления ПАО "Укртатнафта" менеджеров и акционеров со стороны Татарстана и присвоили оставшуюся часть нефти, причинив "Татнефти" ущерб на указанную сумму", – сказал источник агентства.

В МВД по Татарстану и "Татнефти", признанной потерпевшей стороной, расследование не комментируют.

Читайте также: Суд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому на $300 миллионов за захват "Укртатнафты"

Однако известно, что уголовное дело связано с созданием в 1994 году указами президентов Украины Леонида Кучмы и Татарстана Минтимера Шаймиева совместного ЗАО "Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта".

В уставный капитал соместного предприятия Украина передала имущественный комплекс АО "Кременчугнефтеоргсинтез" (правопреемник Кременчугского НПЗ, проектная мощность 18,6 млн тонн переработки нефти в год), а Татарстан — 75% акций второй по величине нефтедобывающей компании региона "Татнефтепрома" и право пользования 25 месторождениями в республике (позднее выяснилось, что "Татнефть" заменила права на месторождения денежным взносом).

В итоге татарстанская сторона напрямую и косвенно владела 55,68% компании. Ее доля складывалась из 8,6% акций, которые "Татнефть" контролировала напрямую, 28,77% акций, принадлежащих Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана, и 18,3% акций, находящихся у дружественных "Татнефти" структур — Seagroup International Inc. (США) и Amruz Trading AG (Швейцария). НАК "Нафтогаз Украины" контролировал 43,05% акций.

Однако в 2007-2010 годах группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров с помощью решений украинских судов получила контроль над акциями татарстанской стороны в "Укртатнафте".

Как сообщалось, российская "Татнефть" с 2008 года пытается взыскать с Украины $2,4 млрд за захват Коломойским "Укртатнафты".

В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты. В том же году Украина проиграла апелляицию.

При этом в 2014 году "Укртатнафта", находившаяся под контролем Коломойского, заявила что она возместит Украине расходы, связанные с оплатой сумм, присужденных арбитражом. Однако в данное время "Татнефть" добивается взыскания этих средств с Украины в судах Великобритании, США и России.

Автор: 

Джерело:  Коммерсант
Коломойський Ігор (1772) НПЗ (379) росія (14175) Укртатнафта (236)


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Ну что ж, Россия официально выводит на сцену нового игрока - Беню. Ничего нового нет, это было предсказуем изначально. Плохо то, что с русскими, в отличие от американцев, можно договориться. Можно себе представить типы договоренностей и как беня будет стараться угодить им, чтобы не попасть в лапы американцев. Он пойдет на все. Ну что, зебилье, поздравляю с очередной "победой", оплачивать ее придется вам.
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03.08.2021 14:07 Відповісти
Тільки бородата бабуся на них вже давно працює . І проект "зедебіл" це підтверджує .
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03.08.2021 14:14 Відповісти
Это да, просто градус теперь будет повышаться. Беня будет теперь более активно мутить воду. И он умеет это делать.
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03.08.2021 14:15 Відповісти
С твоего кармана, и поверь, без договоренностей с тобой.
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03.08.2021 14:59 Відповісти
никто не может, укрвласть не хочкт.... пусть хоть кацапы достанут этого поца.
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03.08.2021 14:22 Відповісти
Нічого. Держава Україна заплатить по боргам Бені.. Це не перший позов по Укрнафті.
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03.08.2021 15:35 Відповісти
будем плакать, когда во всех странах мира кроме Украины против бени откроют дела
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03.08.2021 17:18 Відповісти
БенЯдіктова ніяк підств не знайде.
" Генеральный прокурор Украины Ирина Венедикова заявила, что для разговора о возможной экстрадиции бизнесмена Игоря Коломойского должны быть веские основания."

https://bykvu.com/ru/bukvy/119309-otmyvanie-470-mlrd-obnarodovan-isk-privatbanka-protiv-kolomojskogo-i-***********/ Отмывание $470 млрд: обнародован иск «ПриватБанка» против Коломойского и Боголюбова
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03.08.2021 18:01 Відповісти
дешевые финты ушами - ФСБешники из Бени пытаются лепить "великомученика" а тем временем, в ОПУ, вместо Бениного преЗЕдента, уже второй год работает "их парень" - дЕрьмак...
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03.08.2021 18:52 Відповісти

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