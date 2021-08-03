Власти России завели новое уголовное дело против Коломойского за захват "Укртатнафты"

Главное следственное управление МВФ РФ по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении Игоря Коломойского, а также его бизнес-партнеров Геннадия Боголюбова, Александра Ярославского и Павла Овчаренко, которых российские силовики обвиняют в организации преступного сообщества, похитившего в 2007 году у "Татнефти" продукцию на $4 млрд.

Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД России.

По данным собеседника издания, действия украинских бизнесменов в рамках расследования признаются организацией преступного сообщества и участием в нем (ч. 1 и 2. ст. 210 УК РФ).

Данная квалификация экономического преступления, подчеркнул источник, была выбрана не случайно — по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК давно истек десятилетний срок давности, а по указанной статье он еще действует.

Как отмечает издание, ранее сумма $4 млрд, которая якобы послужила поводом для уголовного преследования Коломойского, публично не называлась.

В свою очередь источники российского Интерфакса сообщают, что уголовное дело в отношении Коломойского и Боголюбова возбуждено по факту хищения у "Татнефти" около 860 тыс. тонн нефти на сумму 10 млрд рублей или $439,4 млн на дату совершения преступления.

"27 июля следственными органами МВД по Татарстану возбуждено уголовное дело по признакам ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) по факту хищения в 2007 году у ПАО "Татнефть" 858,6 тонн сырой нефти на сумму $439,4 млн (по курсу ЦБ РФ на тот период более 10 млрд руб.)", – рассказал собеседник агентства.

Он подтвердил, что в преступлении подозреваются Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский и глава правления ПАО "Укртатнафта" Павел Овчаренко.

По данным следствия, с апреля по октябрь 2007 года "Татнефть" отгрузила "Укртатнафте" более 2,2 млн тонн сырой нефти на общую сумму свыше $1 млрд, из которых предприятие выплатило порядка $651 млн.

"Коломойский, Боголюбов, Ярославский и Овчаренко отстранили от управления ПАО "Укртатнафта" менеджеров и акционеров со стороны Татарстана и присвоили оставшуюся часть нефти, причинив "Татнефти" ущерб на указанную сумму", – сказал источник агентства.

В МВД по Татарстану и "Татнефти", признанной потерпевшей стороной, расследование не комментируют.

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Однако известно, что уголовное дело связано с созданием в 1994 году указами президентов Украины Леонида Кучмы и Татарстана Минтимера Шаймиева совместного ЗАО "Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта".

В уставный капитал соместного предприятия Украина передала имущественный комплекс АО "Кременчугнефтеоргсинтез" (правопреемник Кременчугского НПЗ, проектная мощность 18,6 млн тонн переработки нефти в год), а Татарстан — 75% акций второй по величине нефтедобывающей компании региона "Татнефтепрома" и право пользования 25 месторождениями в республике (позднее выяснилось, что "Татнефть" заменила права на месторождения денежным взносом).

В итоге татарстанская сторона напрямую и косвенно владела 55,68% компании. Ее доля складывалась из 8,6% акций, которые "Татнефть" контролировала напрямую, 28,77% акций, принадлежащих Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана, и 18,3% акций, находящихся у дружественных "Татнефти" структур — Seagroup International Inc. (США) и Amruz Trading AG (Швейцария). НАК "Нафтогаз Украины" контролировал 43,05% акций.

Однако в 2007-2010 годах группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров с помощью решений украинских судов получила контроль над акциями татарстанской стороны в "Укртатнафте".

Как сообщалось, российская "Татнефть" с 2008 года пытается взыскать с Украины $2,4 млрд за захват Коломойским "Укртатнафты".

В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты. В том же году Украина проиграла апелляицию.

При этом в 2014 году "Укртатнафта", находившаяся под контролем Коломойского, заявила что она возместит Украине расходы, связанные с оплатой сумм, присужденных арбитражом. Однако в данное время "Татнефть" добивается взыскания этих средств с Украины в судах Великобритании, США и России.