Три компании пополнили финансовый рынок, – Нацбанк
Национальный банк вне две финансовые компании – ООО "Альянс Кредит" и ООО "ФК "Биксбит" – в Государственный реестр финансовых учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Также еще одну компанию – ООО "Май-Авто" – внесли в Реестр лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги.
Также "Альянс Кредит" получило три лицензии – на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита, на предоставления услуг по финансовому лизингу, а также на услуги по факторингу.
"Май-Авто" получило лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу.
В то же время у "Биксбит" пока нет лицензий на финансовые услуги.
Джерело: НБУ
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