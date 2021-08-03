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Три компании пополнили финансовый рынок, – Нацбанк

Три компании пополнили финансовый рынок, – Нацбанк

Национальный банк вне две финансовые компании – ООО "Альянс Кредит" и ООО "ФК "Биксбит" – в Государственный реестр финансовых учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Также еще одну компанию – ООО "Май-Авто" – внесли в Реестр лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Также "Альянс Кредит" получило три лицензии – на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита, на предоставления услуг по финансовому лизингу, а также на услуги по факторингу.

"Май-Авто" получило лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу.

В то же время у "Биксбит" пока нет лицензий на финансовые услуги.

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Джерело:  НБУ
ліцензія (753) НБУ (9265)


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