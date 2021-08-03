Немецкий перевозчик FlixBus запустит новый маршрут из Украины в Польшу

Автобусный оператор FlixBus запускает новую международную линию из Украины – из Харькова в Варшаву.

Как сообщила пресс-служба компании, полный маршрут линии под №3221: Харьков - Полтава - Киев - Житомир - Новоград-Волынский - Ривне - Луцк - Люблин - Варшава, передает Интерфакс-Украина.

Линия будет курсировать два раза в неделю: в понедельник и пятницу из Харькова с отправлением в 22:25, в среду и воскресенье из Варшавы в 07:45. Первый рейс состоится 7 августа из Киева в сторону Варшавы.

В FlixBus отмечают, что из Харькова и Полтавы автобусы FlixBus поедут впервые.

Таким образом, европейский оператор перевозок нарастил свое присутствие в 24 городах Украины на девяти маршрутах.

Как сообщалось, ранее, 4 июня, FlixBus запустил международную линию из Черновцов в польский Вроцлав. Новая линия получила №3232, Ее полный маршрут Черновцы - Коломыя - Ивано-Франковск - Львов - Краков - Катовице - Вроцлав.

FlixBus, развивающая автобусные перевозки по Европе и США, основана в 2013 году. Работает по модели партнерства с автобусными региональными перевозчиками, которые предоставляют свои автобусы и документы на маршруты.

В июне 2019 года FlixBus заявил об открытии представительства в Украине, в июле 2020 года запустила в стране внутренние рейсы.