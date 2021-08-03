СБУ заблокировала за месяц 65 кибератак на органы власти. ИНФОГРАФИКА

Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности Службы безопасности в июле 2021 года прекратили и нейтрализовали 65 кибератак на информационные системы органов государственной власти.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Это удалось сделать благодаря анализу более 31 тыс. критических событий информационной безопасности", – говорится в сообщении.

Основными типами обнаруженных хакерских атак были:

соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);

попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);

атаки на веб-приложения (Web App Attack);

вредоносное программное обеспечение(Malware).

В СБУ напомнили, что на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности. Потенциально критические события обрабатываются уже непосредственно аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве.