СБУ заблокировала за месяц 65 кибератак на органы власти. ИНФОГРАФИКА
Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности Службы безопасности в июле 2021 года прекратили и нейтрализовали 65 кибератак на информационные системы органов государственной власти.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Это удалось сделать благодаря анализу более 31 тыс. критических событий информационной безопасности", – говорится в сообщении.
Основными типами обнаруженных хакерских атак были:
- соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);
- попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);
- атаки на веб-приложения (Web App Attack);
- вредоносное программное обеспечение(Malware).
В СБУ напомнили, что на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности. Потенциально критические события обрабатываются уже непосредственно аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве.
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