Набсовет "Укрнафты" продлил полномочия главы компании до ноября

Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" продлил контракт с главой правления компании Олегом Гезом до ноября 2021 года.

Об этом сам Гез сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Контракт был продлен отдельно от собрания акционеров – наблюдательным советом до ноября 2021 года", – сказал глава правления компании.

Он также подтвердил свою заинтересованность принять участие в будущем конкурсе на указанную должность после его объявления.

Как сообщалось, в конце мая 2020 года набсовет "Укрнафты" решил прекратить конкурс на главу правления, назначив на эту должность Олега Геза, который руководил компанией в должности и.о. главы с мая 2019 года.

Инициаторами такого решения стали представители Игоря Коломойского и партнеров, их поддержали назначенные "Нафтогазом" члены набсовета и непосредственно директор по юридическим вопросам НАК Ярослав Теклюк.

На то время глава набсовета "Укрнафты", исполнительный директор НАК Юрий Витренко заявил, что голосовал против такого решения и обратился к главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву с просьбой его разъяснить.

После того, как Витренко возглавил "Нафтогаз" в апреле 2021 года, он анонсировал объявление конкурса на должность главы правления ПАО "Укрнафта" в ближайшее время, пообещав найти неподконтрольного Игорю Коломойскому кандидата.

Под руководством Олега Геза "Укрнафта" ранее подписала ряд мировых соглашений с компаниями окружения Коломойского на 7,6 млрд грн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.